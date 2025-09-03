Alicante Gastronómica logra un 98 % de ocupación a un mes de su inauguración

A un mes de que arranque su VII edición, prevista entre el 3 y el 6 de octubre, la feria Alicante Gastronómica ya ha logrado comercializar el 98 % de su superficie, lo que augura un lleno total para la cita, según han confirmado hoy desde la organización. En total, el certamen se desarrollará sobre una superficie de 36.000 metros cuadrados en las instalaciones de IFA-Fira Alacant, que reunirán a 260 expositores y unos 10.000 profesionales acreditados de diferentes sectores en los cuatro días de feria.

Alicante Gastronómica ofrecerá una de las ofertas más amplias dentro del sector, que permitirá conocer los productos más innovadores, catar y probarlos, además de adquirirlos a precio de feria. Este evento permite conocer en un mismo espacio los mejores productos del sector agroalimentario, vitivinícola, aceites, quesos, carnes, maquinaria y menaje de cocina, marcas de distribución, repostería y panadería, vestuario profesional, restaurantes, salas y organizadores de eventos gastronómicos, además de espacios institucionales de promoción de sus respectivos territorios.

Por la edición de 2024 pasaron más de 78.000 personas, de acuerdo con las mismas fuentes.

Una imagen de la edición del año pasado de Alicante Gastrónómica. / ALEX DOMINGUEZ

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha explicado que "la buena respuesta del sector, que desde cualquier rincón de España ha mirado a Alicante Gastronómica como una cita ineludible, nos permite pensar que la feria está en una fase de consolidación y madurez muy importante. Más si cabe, cuando en esta edición estamos teniendo más proyección internacional que nunca".

La presidenta también destacó el "carácter experiencial de Alicante Gastronómica, donde el gran público puede probar y disfrutar de mil maneras", pero señaló "que somos un espacio de alto interés para los profesionales que requiere estar en contacto directo con las tendencias y los cambios, puesto que es un sector en constante transformación y evolución".

Dos pabellones

Los dos pabellones de IFA-Fira Alacant estarán al completo para acoger a los expositores profesionales, pero también para alojar los siete escenarios diferentes donde se desarrollarán las exposiciones, charlas y concursos que completa la programación.

Uno de los expositores del año pasado. / Alex Domínguez

En este espacio, también se ha habilitado - como en ediciones anteriores - dos salas de catas, la Plaza de las Bodegas, el Túnel del Vino, el Rincón de las Estrellas y Soles, La Isla de las Tapas, la Terraza Marmarela, el Huerto de las Experiencias y aulas para las master class, entre otros espacios.

El potencial de Alicante Gastronómica se muestra, además por la gran presencia de visitantes y profesionales de diferentes sectores, por la participación directa de maestros y maestras de la cocina que suman 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, la posibilidad de participar en alguna de las 230 ponencias, disfrutar de los 17 concursos o de los 90 talleres programados de diferentes temáticas.