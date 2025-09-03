La alicantina Prosolia Energy apoya un proyecto de reforestación en Galicia para compensar su huella de carbono

La compañía alicantina Prosolia Energy, productora de energía integrada verticalmente y especializada en soluciones de descarbonización, ha decidido anticiparse a las exigencias regulatorias y ha iniciado la compensación voluntaria de su huella de carbono. Para ello, se ha unido a Bosquia en un proyecto de reforestación en Galicia que le permitirá neutralizar parte de sus emisiones actuales y contribuir al desarrollo de un ecosistema más diverso y resiliente. Una iniciativa que cuenta además con el reconocimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como herramienta válida para la compensación de emisiones, lo que avala su rigor técnico y su impacto ambiental positivo.

En concreto, la compañía energética apoya un proyecto de reforestación de 13,5 hectáreas en Pontevedra con el que compensará el 10 % de sus emisiones actuales, cifradas en 430 toneladas de CO₂. De esta forma, la compañía ha decidido ir por delante de las exigencias regulatorias y comenzar su camino hacia la neutralidad de carbono.

Este proyecto, liderado por Bosquia, está ubicado en la localidad pontevedresa de Forcarei, en el monte de San Marcos. Ha transformado una zona que anteriormente estaba ocupada por matorral y pastizal en un nuevo bosque de pino marítimo (Pinus pinaster), una conífera autóctona que favorecerá la captura de carbono, que protegerá el suelo de la degradación y mejorará la biodiversidad local.

Aerogenerador instalado por Prosolia Energy para Stellantis. / INFORMACION

Los trabajos desarrollados en este paraje incluyen una cuidadosa preparación del terreno mediante subsolado, seguida de una plantación manual con especies autóctonas. De esta forma, se han plantado más de 7.436 plantas y árboles, que permitirán absorber aproximadamente 3.265 toneladas de CO₂ en los próximos 30 años. Prosolia ha adquirido 43 toneladas de créditos de carbono generados por esta superficie, lo que le permite compensar parte de su huella climática de forma transparente, verificable y con impacto real sobre el territorio. Durante este periodo, Bosquia llevará a cabo todas las actuaciones silvícolas necesarias para garantizar la perpetuación y viabilidad del bosque a largo plazo.

Prosolia, que acompaña a las otras empresas a avanzar en su camino hacia la carbonización, aplica con el ejemplo. De esta forma, explican desde la compañía, quieren demostrar que las pequeñas y medianas empresas también pueden liderar el cambio hacia un modelo económico más sostenible. La elección de este proyecto se basa en la apuesta de Prosolia por centrarse en planes próximos a sus mercados clave (como son España y Portugal), con los que comparte valores y visión de trabajo.

Tal y como explica Eugenia Miralles, responsable de ESG de Prosolia Energy, "aunque por nuestro tamaño no estamos obligados a implementar estas medidas, creemos firmemente que la responsabilidad ambiental debe ser parte del ADN de cualquier empresa, independientemente de su dimensión". Y añade que “este proyecto refleja nuestro deseo de asumir responsabilidades y ser proactivos en la lucha contra el cambio climático, tomando medidas concretas para reducir nuestra huella ambiental y promover un desarrollo más sostenible". De hecho, la compañía ha recibido recientemente el galardón como mejor empresa de sostenibilidad por la Cámara de Comercio de Alicante.

Parque solar instalado por Prosolia Energy en Zaragoza. / INFORMACION

"Implicarse en iniciativas de compensación voluntaria no es una cuestión de imagen, sino de coherencia y responsabilidad", señala Rafael Permuy, CEO de Bosquia Nature. "Cuando una empresa decide actuar y compensar su huella de carbono, está lanzando un mensaje claro: no queremos seguir siendo parte del problema, queremos liderar el cambio. Esa decisión va más allá de los números. Es apostar por proyectos que regeneran ecosistemas, crean empleo verde y aportan valor real a las comunidades", añade.

Impacto positivo

Más allá de este proyecto de compensación, y enraizando directamente con sus orígenes dentro del activismo verde, el objetivo de Prosolia Energy, señalan desde la compañía, siempre ha sido generar un impacto positivo en la sociedad contribuyendo a la descarbonización energética del tejido industrial. Así, su actividad en el sector de las energías renovables ha permitido evitar la emisión de hasta 15.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera gracias a sus instalaciones fotovoltaicas en Europa durante 2024.

La empresa acaba de recibir, además, las certificaciones 9001 de Calidad, 45001 de Seguridad y Salud, y 14001 de Medio Ambiente. La integración de estas tres normas en un único sistema de gestión permite a la compañía energética lograr sinergias y mejorar su desempeño general en áreas clave como la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

Fundada en 2003, Prosolia Energy es un productor independiente de energía (Independent Power Producer, IPP) especializado en ofrecer soluciones a sus clientes para transformar su modelo energético hacia un modelo descarbonizado y mejorar su competitividad.

Con importante presencia en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania y, más recientemente en México, se centra en proyectos de autoconsumo industrial y en la generación de energía renovable para venta a la red. En la actualidad, la compañía cuenta con un porfolio de proyectos en desarrollo en Europa de más de 4 GW.

Sobre Bosquia

Bosquia, por su parte, es una empresa social con sede en Gijón (Asturias) dedicada a la plantación de árboles (reforestación con especies autóctonas), con el objetivo de contribuir a mejorar la sociedad actual y la de generaciones venideras. También ayuda a organizaciones y empresas a calcular y compensar su huella de carbono. Además, realiza actividades de RSC con empresas que buscan generar un impacto positivo en la sociedad.