Andrés Pedreño Lloret se incorpora como nuevo secretario general de AlicanTEC
El nombramiento busca reforzar la conexión entre empresas, instituciones y talento
La Asociación para la Promoción y el Impulso de la Tecnología y la Sociedad del Conocimiento de la provincia de Alicante, AlicanTEC, anuncia la incorporación de Andrés Pedreño Lloret como nuevo secretario general, con el objetivo de reforzar la conexión entre empresas, instituciones y talento innovador dentro del ecosistema tecnológico de la provincia de Alicante.
Pedreño Lloret acumula una importante experiencia como director de Operaciones y Proyectos en Torre Juana OST, y jefe de ventas al sector público en 1millionbot.
"Nuestra Asociación sigue con paso firme en su proceso del impulso de la tecnología y el conocimiento de nuestras empresas de forma colaborativa con el tejido social provincial. La adaptación y renovación son necesarias para seguir con fuerza nuestra misión. Damos la bienvenida a Andrés como parte importante de nuestro tejido innovador", ha señalado el presidente de AlicanTEC, Toni Sánchez.
Por su parte, Andrés Pedreño Lloret ha recalcado que "la provincia de Alicante tiene un enorme potencial para consolidarse como referente tecnológico y de innovación en el Mediterráneo, y para ello es fundamental seguir estrechando la colaboración entre empresas, administraciones públicas, universidades y la sociedad civil. Espero contribuir a que AlicanTEC siga siendo un motor de conexión y de impulso al talento, la digitalización y la innovación, generando oportunidades que refuercen la competitividad de nuestro territorio y proyecten la marca Alicante al mundo".
Desde su fundación, AlicanTEC ha reunido a empresas, emprendedores, otras asociaciones, startups, y organismos comprometidos con el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento tecnológico con el propósito de fomentar el desarrollo digital de la provincia. Con esta incorporación, la asociación busca fortalecer su estructura y abordar nuevos retos, aumentando su visibilidad y su posicionamiento en el ecosistema tecnológico de la provincia.
