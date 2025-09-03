Andrés Pedreño Lloret se incorpora como nuevo secretario general de AlicanTEC

La Asociación para la Promoción y el Impulso de la Tecnología y la Sociedad del Conocimiento de la provincia de Alicante, AlicanTEC, anuncia la incorporación de Andrés Pedreño Lloret como nuevo secretario general, con el objetivo de reforzar la conexión entre empresas, instituciones y talento innovador dentro del ecosistema tecnológico de la provincia de Alicante.

Pedreño Lloret acumula una importante experiencia como director de Operaciones y Proyectos en Torre Juana OST, y jefe de ventas al sector público en 1millionbot.

"Nuestra Asociación sigue con paso firme en su proceso del impulso de la tecnología y el conocimiento de nuestras empresas de forma colaborativa con el tejido social provincial. La adaptación y renovación son necesarias para seguir con fuerza nuestra misión. Damos la bienvenida a Andrés como parte importante de nuestro tejido innovador", ha señalado el presidente de AlicanTEC, Toni Sánchez.

Andrés Pedreño Lloret. / INFORMACIÓN

Por su parte, Andrés Pedreño Lloret ha recalcado que "la provincia de Alicante tiene un enorme potencial para consolidarse como referente tecnológico y de innovación en el Mediterráneo, y para ello es fundamental seguir estrechando la colaboración entre empresas, administraciones públicas, universidades y la sociedad civil. Espero contribuir a que AlicanTEC siga siendo un motor de conexión y de impulso al talento, la digitalización y la innovación, generando oportunidades que refuercen la competitividad de nuestro territorio y proyecten la marca Alicante al mundo".

Desde su fundación, AlicanTEC ha reunido a empresas, emprendedores, otras asociaciones, startups, y organismos comprometidos con el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento tecnológico con el propósito de fomentar el desarrollo digital de la provincia. Con esta incorporación, la asociación busca fortalecer su estructura y abordar nuevos retos, aumentando su visibilidad y su posicionamiento en el ecosistema tecnológico de la provincia.