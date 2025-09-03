Cuenta atrás para la planta de hidrógeno verde del puerto de Alicante: iniciado el proceso de licitación
La institución ha convocado una consulta de mercado para contrastar plazos y presupuestos, y asegurar que el diseño final responde a las necesidades del recinto y su entorno logístico
El Puerto de Alicante ha dado un paso que va a resultar decisivo en su estrategia de sostenibilidad, otorgando luz verde a la planta de hidrógeno con la que pretende incorporar esta energía a las operaciones internas, el transporte marítimo y el funcionamiento de las empresas ubicadas en el recinto. La institución, en concreto, ya ha empezado a preparar la licitación con el lanzamiento de una consulta preliminar al mercado, instrumento con el que, entre otras cuestiones, pretende contrastar plazos y presupuestos, así como asegurar que el diseño final de la planta responda a las necesidades portuarias y de su entorno logístico. El objetivo es reducir la dependencia de combustibles fósiles y rebajar de forma significativa las emisiones de CO₂.
Según explican desde la Autoridad Portuaria, la iniciativa, bautizada como Portali-H2, busca situar al puerto alicantino a través del hidrógeno verde como referente energético en el Mediterráneo, alineado con los objetivos de descarbonización marcados por la UE a través del Pacto Verde Europeo y el plan comunitario "Fit for 55", que marcan la ruta hacia la neutralidad climática.
La consulta, que estará abierta hasta el día 30 de este mes de septiembre, con la finalidad de garantizar la participación del mayor número de operadores posibles, es un mecanismo que se utiliza cada vez con mayor asiduidad para preparar licitaciones complejas. En este caso lo que se busca es identificar tecnologías viables, contrastar plazos y presupuestos y asegurar que el diseño responde a las necesidades existentes.
Aunque la planta tendrá una potencia mínima de 1 MW, el alcance del proyecto va mucho más allá de la instalación técnica. La Autoridad Portuaria ha definido una serie de objetivos específicos con los que se busca transformar el ecosistema energético del recinto. De entrada, la planta de hidrógeno verde tendrá que estar adaptada a las condiciones del recinto portuario, utilizando tecnologías energéticas de última generación. En este sentido, se pretende asegurar una elevada contribución de energías renovables, con la finalidad de cubrir al menos el 70 % del consumo anual de la propia planta y avanzar hacia la máxima autonomía energética.
Partiendo de estas bases, el objetivo es incorporar el hidrógeno como vector estratégico, tanto en las operaciones internas del puerto como en el transporte marítimo y terrestre local, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Y a través de ello, rebajar de forma significativa las emisiones de CO₂, facilitando la progresiva descarbonización de la Autoridad Portuaria y de las empresas concesionarias que operan en el recinto.
También se persigue el fomento de la investigación y la colaboración con universidades y centros tecnológicos, para validar nuevas soluciones y posicionar al puerto como un laboratorio vivo de innovación energética. De este modo, el proyecto no solo tendrá un impacto directo en la reducción de emisiones, sino que también aspira a convertir el puerto alicantino en un hub energético estratégico, capaz de generar conocimiento, atraer inversión privada y ofrecer soluciones sostenibles a toda la cadena logística.
Concesión demanial
Uno de los aspectos clave del proyecto será su modelo de colaboración público-privada. Según explican, la Autoridad Portuaria no destinará fondos públicos directos, sino que el desarrollo y la explotación de la planta recaerán en empresas privadas a través de una concesión demanial. De esta manera, se fomenta la participación empresarial y la aportación de capital, conocimiento y tecnología bajo el marco regulador de la propia Autoridad Portuaria, al tiempo que se favorece la inversión privada.
Este esquema garantiza, añaden las mismas fuentes, que el puerto pueda avanzar en su transición energética, impulsando de forma paralela la innovación a partir de la experiencia y competitividad del sector privado.
Apuesta firme por la innovación
El proyecto Portali-H2 forma parte de una estrategia más amplia que la Autoridad Portuaria de Alicante ha desarrollado en los últimos años para impulsar la digitalización, la sostenibilidad y la innovación. Entre los proyectos en marcha o previstos destaca la digitalización integral de las operaciones portuarias con sistemas inteligentes de gestión del tráfico marítimo y terrestre, así como herramientas digitales para mejorar la seguridad y la eficiencia en los muelles.
También proyectos de economía azul, a través de colaboraciones con startups y centros de investigación para explorar nuevas oportunidades en energías marinas renovables, biotecnología y sostenibilidad ambiental.
Otro de los campos en los que se está trabajando es en la movilidad sostenible en el recinto portuario, con la incorporación progresiva de vehículos eléctricos e híbridos en las operaciones internas, así como con el impulso a infraestructuras de recarga y servicios asociados.
La eficiencia energética y las energías renovables también están en la hoja de ruta, con estudios y proyectos piloto orientados a la instalación de plantas solares fotovoltaicas y sistemas minieólicos, que contribuirán a la autosuficiencia del puerto y a reducir aún más su huella de carbono.
