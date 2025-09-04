Buenas previsiones para la uva embolsada del Vinalopó: se prevé una facturación de 39 millones de euros

Los productores de uva de mesa embolsada del Vinalopó esperan alcanzar una facturación superior a los 39 millones de euros en la campaña que se acaba de iniciar. Será, si se cumplen las previsiones, un negocio muy similar al del año pasado, teniendo en cuenta que la cosecha se ha estabilizado en los 30 millones de kilos. Esas son las previsiones que se manejan, en un contexto en el que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha asistido al acto simbólico del primer corte de la uva en La Romana, ha explicado que el proyecto para el desdoblamiento de la conducción principal del trasvase Júcar-Vinalopó para garantizar el agua a este cultivo ya está redactado.

En términos de producción inscrita, la de este año va a ser una campaña muy similar a la de 2024, con buenas perspectivas tanto en lo que respecta a la comercialización como a la cosecha. También porque la extensión de los cultivos se ha estabilizado tras el abandono de alrededor de un 30 % de las plantaciones en los últimos ejercicios por falta de rentabilidad.

Carlos Mazón cortando un racimo en La Romana. / Morell / EFE

Así las cosas, y aunque el mercado todavía está arrancando y suele estar sometido a una gran volatilidad, la directora del consejo regulador, Beatriz Rocamora, destaca que el sector confía en alcanzar una facturación, como mínimo, similar a la del año pasado, que se situó en los 39,5 millones de euros.

De todo esto se ha hablado este jueves en el acto simbólico del primer corte de la uva, una cita en la que han estado presentes, entre otros, el jefe del Consell, Carlos Mazón; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; y el presidente del Consejo Regulador, José Enrique Sánchez.

Mazón ha aprovechado su presencia para anunciar que el Gobierno valenciano ya ha redactado y está en fase de supervisión “el proyecto para el desdoblamiento de la conducción principal del trasvase Júcar-Vinalopó, que garantizará la demanda de agua que necesitan y merecen nuestros agricultores”, añadiendo que es un paso más para avanzar en “la licitación y la adjudicación de la obra”, que asegurará una solución clave en materia hídrica con este proyecto que "tiene un coste estimado de en torno a 40 millones de euros”.

Un racimo de uva embolsada en una plantación de La Romana. / MORELL

El presidente ha señalado que “este Consell está avanzando y comprometido” con la aceleración de las obras relacionadas con el postrasvase Júcar-Vinalopó, que concluirán el año que viene.

De este modo, ha resaltado la puesta en marcha, “en tiempo récord”, de los tramos I y II de esta infraestructura, con una inversión conjunta de 33 millones de euros destinada a modernizar los sistemas de riego en 30.000 hectáreas de los municipios de Agost, Elche, Novelda, Petrer y Monforte del Cid.

En este sentido, ha indicado que los 7,7 kilómetros del Tramo I de la margen izquierda, con una inversión de 10,1 millones de euros, “entrará en funcionamiento en cuatro meses”, al tiempo que las obras del Tramo II “siguen avanzando a buen ritmo para que esté operativo en el verano de 2026”.

Embalse

También ha aprovechado para reclamar al Gobierno de España “la reparación del embalse de San Diego” que fue entregado con graves deficiencias con pérdidas de agua todavía sin subsanar, al tiempo que ha criticado “el ataque despiadado del Gobierno de España al trasvase Tajo-Segura, cuyo caudal ha sido recortado hasta en 26 ocasiones sin ninguna motivación ni objetiva, ni técnica, ni rigurosa”.

Mazón, por último, ha remarcado la calidad y excelencia de esta variedad de uva propia de esta tierra, que además “genera 11.000 puestos de trabajo, aporta innovación y prosperidad a la Comunidad Valenciana”, además de valorar las buenas perspectivas de la campaña de este año.