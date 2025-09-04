La ilicitana Wonders esquiva la crisis del calzado y eleva sus ventas hasta los 32 millones

A pesar de que la situación general del sector no fue nada buena, debido a la caída del consumo en Europa y la subida de costes, la firma ilicitana Wonders logró capear el temporal y mejorar tanto su facturación, como sus beneficios. Una evolución que logró, en buena medida, gracias a su apuesta por aumentar su red de distribución que, incluso, le llevó a abrir por primera vez tiendas propias en los que vender sus productos.

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por Calzados Danubio -la matriz de la compañía-, la firma anotó el año pasado una facturación de 32,1 millones de euros, lo que supone un 5,64 % más. Aunque pueda parecer un incremento modesto, la cifra contrasta con el retroceso que experimentó el conjunto del sector zapatero, que se vio muy afectado por la caída de las exportaciones a Europa.

Además, este incremento, junto con la política de contención de costes aplicada por la compañía, resultó en un incremento del margen y, con él, del resultado final. De esta forma, el beneficio neto alcanzó los 1,6 millones de euros, casi un 7 % más que en 2023.

Ventas online

Entre las claves de esta evolución destaca la buena marcha de las ventas online, que se incrementaron un 18,17 %, hasta los 2,2 millones de euros, lo que a juicio de sus responsables, "confirma que la empresa se adapta bien a este nuevo mercado".

La familia Carbonell, propietaria de la firma de calzado Wonders, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Por segmentos, España se mantiene como el principal mercado de Wonders, con una facturación de 13,2 millones, un 7,4 % más. Los envíos de calzado al resto de países de la Unión Europea también subieron un 6,5 %, hasta los 12,4 millones; mientras que las ventas a terceros países sumaron otros 6,4 millones de euros, una cifra similar a la del ejercicio anterior, según los balances oficiales de la empresa de la familia Carbonell.

En este sentido, su director general, Francisco Oliver, destaca que estas cifras son el resultado de los esfuerzos por ampliar su red de distribución con más agentes. Además, a finales de 2023 la compañía inauguró su primera tienda propia -en Bilbao- a la que han seguido nuevas aperturas. La firma también ha realizado un esfuerzo notable de promoción para dar a conocer aún más su marca entre el público nacional.

Nuevo almacén

En estos momentos, Wonders construye en el parque empresarial de Elche un nuevo almacén logístico que, según el ejecutivo, les permitirá acelerar su crecimiento en los próximos ejercicios. Así, apunta que en este 2025 las previsiones de la compañía auguran una nueva subida de los ingresos de alrededor del 10 %.

Wonders es una de las pocas compañías del sector que mantiene el 100 % de su producción en Elche, aunque su primer ejecutivo reconoce que "el continuo aumento de los costes laborales no incentiva la apertura de nuevos centros de producción". En cualquier caso, señala que en el futuro los consumidores van a ser cada vez más exigentes con el sector.

Wonders fue fundada por el empresario Jaime Carbonell en 1985, tras varias décadas dedicándose al negocio del calzado. Desde el año 2020, la segunda generación de la familia ya ha tomado las riendas de la compañía, en lo que ha supuesto una transición generacional modélica.

Jaime Carbonell recibió el año pasado el premio Fedelta al Lavoro que otorga el Consorzio Nazionale Santi Crispino e Crispiniano en Italia a los empresarios que más han trabajado por el sector del calzado a nivel global.