Maite Antón (Aefa): "La quita de la deuda no compensa la infrafinanciación histórica de la Comunidad Valenciana"

Sin querer entrar en posicionamientos políticos, algo que va contra los valores de la organización, la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Maite Antón, ha dejado clara su opinión sobre la quita de deuda que el Gobierno central a planteado a las autonomías. Una propuesta que, en el caso de la Comunidad Valenciana, supondría rebajar en unos 11.000 millones de euros el dinero que actualmente debe la Generalitat.

Antón ha pedido analizar objetivamente este planteamiento para ver si realmente compensa los años de infrafinanciación que ha sufrido la autonomía y que le ha llevado a acumular uno de los mayores déficits país. Y su respuesta es bastante clara: "Evidentemente, es mejor que no tener nada, pero no compensa la infrafinanciación histórica de la autonomía", ha asegurado. Eso sí, ha pedido a los políticos que huyan de la confrontación y que busquen "otra manera" de hacer política para "resolver" este y otros problemas.

La presidenta de Aefa se ha pronunciado de esta manera durante la presentación de los galardones con los que la asociación reconoce cada año a las empresas familiares y personalidades más destacadas de la provincia. Un acto en el que ha hecho repaso de las principales reivindicaciones que la organización tiene para el nuevo curso.

Presupuestos

Así, además de la necesidad de acabar definitivamente con la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, Antón también ha reclamado al Gobierno central que "cumpla la ley" y presente unos presupuestos "para que se corrija la baja inversión del estado en la provincia", ya que los últimos aprobados situaban a Alicante a la cola en inversión por habitante, "cuando existen infraestructuras muy necesarias por desarrollar".

Otro momento de la presentación de los premios de Aefa. / INFORMACIÓN

Además, también ha abogado por profundizar en los cambios necesarios para seguir favoreciendo la transición en las empresas familiares y evitar que tengan que cerrar cuando muere alguno de sus propietarios. Un problema que, en buena medida, se ha resuelto con la bonificación del Impuesto de Sucesiones entre padres, hijos y cónyuges, pero que, a juicio de Aefa, debe extenderse a otros grados de consanguinidad. En este sentido, ha recordado que mantiene abierto un importante canal de colaboración con la Generalitat, con el objetivo de redactar una nueva ley que garantice la viabilidad de estos negocios.

Premiados

En cuanto a los galardones, que ya alcanzan su 30 edición -los mismos que tiene Aefa-, de nuevo la organización ha querido reflejar la diversidad de sectores de la economía alicantina, además de la distribución del tejido empresarial en las distintas comarcas de la autonomía.

Así, el Premio Generalitat, que ha presentado el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora, recae este año en aceitunas La Española, de Alcoy. La firma fundada en 1941 por Alfredo Alberola y que es todo un referente de este sector a nivel nacional.

Por su parte, el Premio Diputación, que ha dado a conocer el diputado de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, es para el productor y comercializador de fertilizantes de Novelda Grupo Iñesta, que ya acumula más de 40 años de trayectoria.

Jerónimo Mora, Maite Antón y Olga García. / INFORMACIÓN

La directora territorial de CaixaBank, Olga García, se ha encargado de desvelar el ganador del galardón que patrocina la entidad, que ha recaído en Furgonetas Demetrio, de Elche. Una firma pionera en el negocio del alquiler de vehículos industriales sin conductor en España.

En cuanto al Premio Manuel Peláez Castillo, que se concede a una personalidad destacada que haya contribuido a difundir el conocimiento y la importancia de la empresa familiar, Aefa ha escogido este año al presidente del grupo Osborne, Ignacio Osborne Cologan, que presidió el Instituto de Empresa Familiar a nivel nacional. Un reconocimiento que ha hecho público la empresaria Carmen Robles, viuda del fundador de Aefa que da nombre al galardón.

Nuevo premio

Coincidiendo con el 30 aniversario de la asociación, los miembros de Aefa han creado un nuevo premio, en este caso, para destacar el carácter emprendedor y que han bautizado como Premio Joven Alma Empresaria. El primero ha recaído en Manuel Ríos Arias, fundador de las empresas Mohure y Menosquince.

La entrega de los premios se celebrará el 2 de octubre en el Teatro Wagner de Aspe.