El metal de Alicante lanza cinco talleres de impresión en 3D para empresas de la provincia

La Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), en colaboración con el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (Aidimme) y el apoyo de la Diputación de Alicante, ha lanzado cinco talleres de impresión en 3D para empresas de la provincia. El objetivo es facilitar la adopción de tecnologías de fabricación aditiva en las cadenas de valor para mejorar la competitividad.

La presentación ha contado este jueves con la participación de Samuel Félix Vicente, responsable del Área de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de Aidimme, y de Andreina Dávila Rodríguez, diseñadora industrial, visual designer y responsable del laboratorio de tecnologías habilitadoras digitales de Fempa-Industrial Lab, quienes han destacado la importancia de acercar la fabricación aditiva al tejido empresarial de Alicante.

Andreina Dávila y Samuel Félix, representantes de Fempa y Aidimme respectivamente. / INFORMACION

La iniciativa persigue acercar a las empresas los beneficios de la fabricación aditiva, desde la mejora de la competitividad hasta el impulso de la innovación y la sostenibilidad, integrando estas tecnologías en sus cadenas de valor.

Los talleres, que darán comienzo durante el mes de septiembre en el espacio de tecnologías habilitadoras de Fempa, Industrial Lab, incluirán contenidos actualizados con nuevos desarrollos tecnológicos, resultados de proyectos recientes, casos de éxito reales y las últimas innovaciones en materiales y procesos.

Fechas

De esta forma, el taller "Impulso impresión 3D. Primeros pasos en la fabricación aditiva con polímeros" se celebrará el 17 de septiembre de 16 a 20 horas, mientras que "Metal 3D. Dominando la fabricación aditiva en metales y postprocesos" tendrá lugar el 24 del mismo mes y con idéntico horario.

El taller "DFAM. Diseño inteligente para fabricación aditiva" está previsto para el 1 de octubre, también de 16 a 20 horas, y "Caso práctico I. Aplicación real de fabricación aditiva en la industria", el 15 de octubre en el mismo intervalo de tiempo. Por último, "Caso práctico II. Desarrollo y validación de soluciones", se desarrollará el 22 de octubre en este mismo horario.

Según destacan desde Fempa y Aidimme, estos talleres son para las empresas una oportunidad estratégica para conocer de primera mano las posibilidades de la fabricación aditiva y explorar su aplicación en distintos sectores productivos. Para las inscripciones hay que con contactar con fempa.es