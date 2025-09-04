Terra Mítica eleva la facturación hasta los 16 millones y reduce las pérdidas a la mitad

Terra Mítica, el parque temático de Benidorm, sigue mejorando resultados. La sociedad cerró 2024 con una facturación de 15,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 17 % con relación al año anterior, cuando se quedó en 13,6 millones. Esta mejora le ha permitido, además, reducir prácticamente a la mitad las pérdidas, al pasar de los 4 millones de euros a 2,4 millones. Todo en un contexto en el que el parque apoya su crecimiento tanto en una mejora de la actividad, como también en el resort adjunto, que opera bajo la marca Four Points by Sheraton Costa Blanca.

Terra Mítica continúa en la senda de recuperación iniciada tras la pandemia, tal y como se desprende de las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil y correspondientes a la anualidad de 2024. Según se señala en el informe adjunto, la empresa ha comenzado a recuperar su actividad habitual, por lo que se espera que las cifras de ingresos vuelvan pronto a las cifras estables anteriores a la crisis sanitaria.

Panorámica, en primer plano, de Terra Mítica. / David Revenga

En este sentido, la sociedad mantiene su línea de trabajo de ampliación y mejora de su oferta de ocio y entretenimiento al público, entre otros, mediante la ejecución del plan de diversificación del negocio y de actividades complementarias iniciado en ejercicios anteriores, con la construcción del resort tematizado de alojamiento en villas individuales en un área contigua al parque temático, y continuado en el último ejercicio a través de la ampliación de las instalaciones y servicios de una de las áreas del recinto del parque próxima al mencionado resort.

Algunas de estas mejoras vienen de la mano de este complejo, que en la actualidad opera bajo la marca Four Points by Sheraton Costa Blanca y el hotel del mismo nombre. De hecho, los resultados del resort se encuentran en línea ascendente.

Optimismo

Con todo ello, y según queda reflejado en el mismo informe depositado en el Registro Mercantil, el futuro inmediato de la sociedad, dada la actual estructura del mercado en el que se desenvuelve, se presenta moderadamente optimista a corto y medio plazo, en un contexto en el que espera continuar con la tendencia de recuperación. El Administrador, además, estima que no existe riesgo de empresa en funcionamiento.