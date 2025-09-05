Agrícola Marvic, referente en agricultura ecológica

La empresa familiar Agrícola Marvic, ubicada en Cox, ha sido reconocida en la VI edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles 2025 gracias a su brócoli, un cultivo que hoy representa más de la mitad de su producción y que ha convertido a la compañía en referente en agricultura ecológica y responsable.

El galardón distingue su capacidad para combinar tradición e innovación, y la consolida como ejemplo de cómo el sector agroalimentario español puede transformarse hacia un modelo moderno, competitivo y sostenible.

Empresa consolidada y transformadora

Cuando Carolina y Sergio Marhuenda Victoria fundaron Agrícola Marvic en 2018, partían de un legado sólido: la experiencia acumulada desde 1992 en Hortocox SAT, la empresa familiar de la primera generación. Pero asumir ese relevo no fue fácil.

Carolina, al frente de la gestión, recuerda el mayor desafío: «El reto fue ganarme la credibilidad en un sector tan tradicional y, a veces, reacio al cambio. No solo se trataba de continuar con el legado familiar, sino de demostrar que era capaz de aportar una visión propia, profesionalizar la gestión e incorporar innovación tecnológica».

Carolina Marhuenda, CEO de Agrícola Marvic. / INFORMACIÓN

Ese reto se convirtió en una oportunidad. Hoy, Marvic es una empresa consolidada, productora, elaboradora y transformadora certificada, que combina el respeto por la tierra con procesos modernos de gestión y comercialización internacional. «El gran cambio ha sido pasar de un modelo basado en la experiencia y el esfuerzo personal a una organización moderna, con procesos estandarizados y capacidad de crecimiento sostenible, sin perder la esencia agrícola que nos identifica», indica Carolina.

El brócoli, buque insignia

De septiembre a junio, el brócoli marca el pulso de la empresa: representa más del 50% de su producción. Para Marvic no es un cultivo más, sino un producto emblemático que sintetiza su manera de entender la agricultura. «Lo que lo hace especial es el cuidado que ponemos en todo el proceso, desde la elección de la semilla hasta la recolección, buscando siempre frescura y homogeneidad. Apostamos por variedades que destacan en sabor y textura, con un color verde intenso y un grano muy compacto», explica Marhuenda.

La diferencia no está solo en el resultado final, sino en cómo se produce. La compañía aplica técnicas de riego eficiente que reducen de manera notable el consumo de agua, emplea fertilización orgánica y apuesta por el control biológico frente a plagas. Todo ello se traduce en un producto de mayor vida útil, con menor impacto ambiental y que responde a la creciente demanda de consumidores que valoran la sostenibilidad.

Innovación y sostenibilidad como ejes

Agrícola Marvic entiende la sostenibilidad no como una meta, sino como un modo de trabajo transversal. «Para nosotros la sostenibilidad no es una meta puntual, sino una forma de trabajar que atraviesa toda la cadena de valor», resalta Carolina.

El impacto de Agrícola Marvic trasciende el plano ambiental. En su entorno rural, la empresa se ha convertido en motor de desarrollo socioeconómico. Genera empleo directo en el campo, la manipulación y la gestión, y también indirecto en logística, insumos agrícolas y servicios auxiliares. Además, fomenta la formación continua de sus trabajadores, apostando por la profesionalización del sector. «Agrícola Marvic no es solo un proyecto empresarial, sino un proyecto que demuestra que el campo puede ser motor de innovación, empleo y cohesión social», resume su fundadora.

La compañía aplica técnicas de riego eficiente que reducen de manera notable el consumo de agua. / INFORMACIÓN

El valor del reconocimiento

Así, el galardón de BBVA ha llegado como confirmación de ese modelo. «Para nosotros este premio supone un reconocimiento muy especial al esfuerzo de todo el equipo y a la confianza de nuestros clientes y colaboradores. Lo vivimos como un impulso para seguir creciendo con responsabilidad y compromiso», celebra Carolina.

BBVA , compromiso con el campo

Con estos premios, BBVA refuerza su compromiso con un sector clave para la economía española. La entidad acompaña a emprendedores, pymes y empresas que apuestan por un modelo de negocio responsable, y lo hace con la capacidad de inversión de un banco global y la proximidad de una red especializada: cerca de 500 oficinas en el ámbito rural en España, 70 de ellas en la Comunitat Valenciana, que permiten estar cerca de productores como Agrícola Marvic.

Los galardones, que celebran ya su sexta edición, se han convertido en una referencia para dar visibilidad a quienes están transformando el campo. Desde 2020, se ha reconocido a 56 productores entre más de 800 candidaturas de todas las comunidades autónomas. Este año, además, se ha sumado una nueva categoría a la mejor iniciativa joven de producción sostenible, con el objetivo de reconocer el relevo generacional y divulgar proyectos innovadores y comprometidos con el entorno.

Para BBVA, apoyar al sector agroalimentario significa apostar por un futuro en el que la sostenibilidad, la digitalización y la innovación sean motores de competitividad y de desarrollo para el mundo rural.

10 ganadores de los Premios BBVA

En total, son diez los proyectos distinguidos este año por los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, ejemplos de cómo la innovación y el respeto al entorno pueden ir de la mano en el campo español. Junto a Agrícola Marvic y su brócoli, figuran iniciativas tan diversas como el cava de Alta Alella en Cataluña, los arándanos frescos de La Peña en Asturias, el cabrito confitado de Entrecabritos en Aragón o el aceite de oliva de Can Font, también en Cataluña.

El jurado ha reconocido igualmente al queso de pasto de montaña de La Lleldiría en Cantabria, las conservas de setas «a feira» de Mare Monte Setas en Galicia, el tomate rosa de Barbastro cultivado por Productes Ecològics Santo Domingo en Baleares, la mermelada artesanal de peras, nueces y canela de Valle y Vega en Andalucía y el vino de Vinyes d’Olivardots, otro referente catalán.

Diez nombres que, desde territorios y productos distintos, comparten una misma visión: demostrar que el futuro del sector agroalimentario pasa por la sostenibilidad, la calidad y el arraigo al territorio.