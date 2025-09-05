La Cámara alerta de que la "inestabilidad política" frena proyectos estratégicos

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha advertido hoy de que la Comunitat Valenciana se enfrenta a un contexto nacional e internacional complejo por la polarización política, el estancamiento legislativo, las tensiones geoestratégicas y una elevada deuda pública. "La falta de diálogo con el Gobierno de España, la ausencia de presupuestos estatales y la inestabilidad política están frenando el desarrollo de sectores estratégicos como la energía, la educación o la financiación autonómica", ha señalado.

El dirigente cameral se ha pronunciado así en el tradicional encuentro empresarial de inicio de curso, celebrado hoy en La Barraca de L'Albufera, que ha reunido a más de medio centenar de empresarios y representantes institucionales valencianos, singularmente del Consell presidido por Carlos Mazón, presente también en el acto. Durante el almuerzo, Morata, ha reiterado que “la colaboración público-privada es imprescindible para resolver los desafíos estructurales que amenazan nuestra competitividad”, según un comunicado de la Cámara.

Mazón

Antes de eso, Morata y Mazón atendieron a los medios de comunicación. El segundo ha agradecido a los empresarios valencianos su "apoyo firme y sin fisuras" a la financiación que "necesita" la Comunitat Valenciana y que, a su juicio, se le está "negando" a la autonomía, según informa Europa Press. "Esa financiación que se nos niega, esa financiación que se nos oculta, que se dilata en el tiempo y que nos está lastrando nuestra capacidad", ha añadido.

Los asistentes al encuentro organizado por la Cámara en l'Albufera / JM LOPEZ

En este contexto, ha considerado que la Comunitat Valenciana podría ir "mucho más rápido y mucho mejor si se fuera simplemente justo y equitativo". "No buscando privilegios, porque la búsqueda de privilegios se las dejamos a los que quieren jugar a eso y a los que quieren desestabilizar; pero nosotros, desde luego, ni un paso atrás en la financiación que nos merecemos, en los términos en los que nos venimos exigiendo una recuperación", ha zanjado

Ante la presencia de Mazón, y de representantes del Consell -Ruth Merino, José Antonio Rovira, Vicente Martínez Mus y Marian Cano- del sector financiero y del tejido empresarial valenciano, Morata ha hecho balance del año económico marcado por la recuperación tras la dana de 2024 y ha señalado que la resiliencia de las empresas ha sido clave para mantener el crecimiento pese a la adversidad. Asimismo, ha recordado que “hace un año fuimos golpeados por la mayor crisis reciente, pero hoy podemos decir que somos capaces de superarlo gracias a la fortaleza de la sociedad civil y del tejido empresarial”.

Vicente Boluda, primero por la derecha, en el acto de hoy / JM LOPEZ

El presidente cameral ha destacado que la Comunitat Valenciana ha liderado el crecimiento peninsular en el segundo trimestre de 2025, con un aumento del PIB del 3,1 % interanual, impulsado por el consumo, el turismo, el empleo y el crecimiento demográfico. No obstante, también ha alertado sobre el absentismo laboral creciente, la escasez de mano de obra especializada pese a tasas de paro superiores al 10 %, y el incremento del precio de la vivienda, que ha alcanzado niveles máximos desde 2008.

Empresarios

El acto ha reunido a numerosos representantes del mundo económico valenciano, de cámaras de comercio de la Comunitat y directivos de entidades como CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Sabadell, Bankinter, Caixa Popular, Cajamar, Deutsche Bank e Ibercaja. También han participado representantes de empresas como Mercadona, Porcelanosa, Logifruit, Mediterranean Shipping, PowerCo, Torrecid, Stadler Rail Valencia, SPB, San Lucar, Telefónica, Iberdrola, Consum, Raminatrans, Nunsys, Vicky Foods, UBE, Ribera Salud, Smurfit Kappa, entre muchas otras, consolidando este encuentro como uno de los principales hitos de la agenda empresarial anual de la Comunitat Valenciana.