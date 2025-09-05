El gasto con tarjeta de los turistas se desacelera pero resiste mejor en Alicante

La subida de precios que han experimentado la mayor parte de servicios empieza a frenar el aumento del gasto de los turistas, aunque en el caso de Alicante la desaceleración que se registra es menor que en otros puntos del país. Al menos así se deduce de los pagos con tarjeta que realizan los visitantes durante su estancia y que han servido a los analistas de BBVA Research como base para analizar su comportamiento.

La primera conclusión es que, tras años de incrementos espectaculares, tras el fin de la pandemia el aumento del gasto turismo empieza a moderarse de forma considerable. Es decir, sigue creciendo, pero a un ritmo más pausado.

De esta forma, si en el segundo cuatrimestre del año pasado quienes visitaron España se dejaron en tiendas, restaurantes y el resto de actividades que pagaron con tarjeta un 12 % más que en el ejercicio anterior, este 2025 ese aumento se ha reducido hasta el 5,7 %, según los datos del servicio de estudios de la entidad.

Extranjeros

El descenso es especialmente significativo en el caso de los turistas extranjeros, cuyo gasto crecía por encima del 20 % el pasado verano, mientras que este año la cifra cae hasta el 8,1 %. Lo cierto es que en otro contexto, ese incremento se consideraría excepcional, pero choca con la evolución de los últimos años, en los que el sector ha vivido una auténtica edad de oro ante los cambios psicológicos que provocó el confinamiento y que reforzó aún más el peso de los viajes y el turismo en el ocio de la población.

También se desacelera el gasto del turista nacional, aunque en este caso el aumento ya venía siendo más moderado. Pasa de rozar el 5 % a un 2,9 %.

Un grupo de viajeros espera para embarcar en un crucero en el puerto de Alicante. / PILAR CORTES

En el caso de Alicante, la tendencia es la misma, pero las cifras de crecimiento se mantienen notablemente más elevadas. Sobre todo por el tirón del turismo internacional, que no deja de batir récord tras récord en la Costa Blanca.

De esta forma, los pagos con tarjeta que realizó el conjunto de visitantes que recibió Alicante durante este verano crecieron un 9,5 %, cerca del doble que a nivel nacional, aunque menos de la mitad del incremento que se contabilizó en el mismo periodo del año pasado, que fue del 22,4 %.

Por nacionalidad, los turistas extranjeros tiraron de tarjeta un 14,1 % más, según los datos facilitados por BBVA Research a ese diario. De nuevo muy inferior al de 2025, que fue del 31,5 %, pero también casi el doble que a nivel nacional.

En cuanto a los turistas españoles, el aumento del gasto fue del 2,7 % este año frente al 5,8 % de 2024. En este caso, el ritmo sí cae por debajo de la media nacional, un dato que debería hacer reflexionar al sector acerca de si los precios alcanzados ya empiezan a dejar fuera a una parte importante de los posibles clientes en España.

Todo más caro

En este sentido, el informe recuerda que desde 2019 el precio de los alojamientos en el conjunto del país se ha incrementado alrededor de un 60 %; los paquetes turísticos también han subido una media del 50 %; y el ticket medio de bares y restaurantes alrededor del 25 %.

Con todo, los datos del pago con tarjetas también anticipan un buen comportamiento de las reservas turísticas de cara a este otoño, lo que podría trasladarse a un mayor crecimiento del gasto turístico hacia delante.