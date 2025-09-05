El juzgado aprueba el plan de Vodafone para tomar el control de la eldense Finetwork

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha dado luz verde al plan de reestructuración de la deuda de la compañía eldense Finetwork que había presentado Vodafone, como principal acreedor de la firma. Una decisión que supondrá, en la práctica, que el operador propiedad de la británica Zegona pase a controlar la compañía fundada por Pascual Pérez, a no ser que éste decida presentar un recurso ante la Audiencia Provincial.

De esta forma, la que fue una de las compañías de mayor crecimiento del sector -que llegó a patrocinar a la selección española de fútbol y grandes giras de conciertos- acabará con toda probabilidad en manos de su competidor.

El origen del conflicto está en la deuda que Finetwork -lo que se conoce como un operador virtual- mantenía con Vodafone por la utilización de su red. Unos impagos que llevaron a esta última a interponer un conflicto por incumplimiento de contrato contra Wewi Mobile SL (la razón social de Finetwork) ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que solicitaba permiso para suspender temporalmente la prestación de sus servicios hasta recibir el pago de los meses anteriores. Además, también pedía al regulador suspender la tramitación de nuevas altas mientras no se resolviera el conflicto.

Sede de Finetwork en Elda. / TAT Photo

Además, Vodafone instó al juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante el nombramiento de un experto para reestructurar la deuda de la compañía eldense. Una tarea que recayó en la firma especializada FTI & Partners Corporate Recovery Spain, según el auto dictado por el juzgado el pasado 9 de mayo.

50 millones de deuda

El plan presentado propone la compensación de hasta 50 millones de euros con una ampliación de capital, lo que dejará la firma en manos de Vodafone, que promete una línea adicional de 20 millones de financiación para garantizar la viabilidad del negocio.

Lo más llamativo del caso es que, frente a lo que suele ser habitual, los actuales responsables de Finetwork no han participado en la elaboración de este documento, que tampoco ha sido aprobada por su junta de accionistas. Únicamente ha recibido el visto bueno de los acreedores. Una posibilidad que contempla la legislación, precisamente, ante casos de insolvencia inminente, tal y como recoge el auto de aprobación del plan.

En este sentido, los todavía propietarios de Finetwork buscaban un comprador para la compañía que evitara su quiebra. En este sentido, el pasado mes de julio trascendió que la firma estaba en negociación con el fondo Asterion Industrial Partners, aunque hasta la fecha no se había llegado a un acuerdo.

El plan presentado por Vodafone incluye varias condiciones suspensivas, ya que para hacer efectiva la toma de control de Finetwork, el operador debe lograr primero la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).