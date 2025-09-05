Casi medio centenar de firmas alicantinas acuden a la Feria de Milán entre reivindicaciones de más apoyo para las pymes

Cuando muchas tiendas aún no han liquidado sus stocks, los fabricantes de calzado de la provincia se encuentran ya en plena promoción de las colecciones para el próximo verano. Tras las ferias de Atlanta y de Düsseldorf, es el turno de Micam, uno de los certámenes más destacados del sector, que se celebra en Milán desde hace ya medio siglo.

Una cita a la que, en esta ocasión acudirán hasta 106 expositores españoles, de los que aproximadamente la mitad -49- proceden de la provincia de Alicante, según los datos facilitados por la patronal nacional FICE. En concreto, habrá 38 fabricantes de Elche, siete de Elda-Petrer y otros siete de otras poblaciones.

Entre ellos estarán todos los pesos pesados del sector, como Pikolinos, Gioseppo, Lodi, Mustang, Unisa, Wonders, Pedro Miralles, Garvalín, Chie Mihara, o D.Franklin, entre otros.

Se estima que las instalaciones milanesas recibirán más de 30.000 visitantes durante la feria, que arranca el día 7 de septiembre y se prolonga hasta el 9.

Competencia

El certamen llega en un momento "difícil" para el sector, según reconoce el secretario general de FICE, Salvador Gómez. "Nuestras pymes sufren para mantener precios competitivos frente a otros países productores. Fabricar en España es vital para nuestras comarcas productoras, ya que significa empleo, tradición y futuro", asegura el portavoz empresarial, que reclama "un marco europeo y nacional que apoye a nuestras pequeñas y medianas empresas y equilibre la competencia en los mercados globales".

Varios expositores en una edición anterior de Micam. / INFORMACIÓN

En este sentido, Gómez destaca que, pese a la incertidumbre, la industria española mantiene su apuesta por la internacionalización, como prueba el hecho de que la participación en Micam se mantenga en niveles similares a los del año pasado.

La próxima edición de la feria cuenta con la participación de 870 marcas, de las cuales el 54% son internacionales de 30 países. Los cinco países con mayor número de expositores son por este orden: Italia, España, Turquía, Brasil, Alemania y Portugal. Las marcas expondrán sus nuevas colecciones del verano 26 en cinco pabellones con seis conceptos: Contemporary, Premium, Everyday, Cosmopolitan, Emerging Designers y Accessories for shops.

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) coordina la campaña de promoción y comunicación del calzado español en el certamen. Bajo el lema "Shoes from Spain" se organizan varias acciones promocionales para aumentar la visibilidad de los expositores españoles en la feria, tanto en el canal online como en el recinto ferial durante la celebración del evento (stand informativo, folletos, anuncio en el catálogo de la feria, bolsas promocionales o campaña de influencers entre otros.)