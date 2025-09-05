Opa BBVA-Sabadell: El alcalde de Alicante y el presidente de la Diputación piden que se mantengan los empleos y la financiación

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, han reclamado este viernes a BBVA que mantenga las oficinas, el empleo y la financiación a las pymes de la provincia en el caso de que triunfe la opa que ha lanzado sobre Banco Sabadell. Así se han pronunciado los dos dirigentes políticos 'populares' tras el anuncio de la CNMV de que daba luz verde a la operación, con lo que ahora deberán ser los accionistas del banco presidido por Josep Oliu los que decidan.

Así, el primer edil alicantino ha insistido en recordar que mantiene las mismas exigencias desde que se puso en marcha la opa. Es decir, que la entidad resultante "conserve la red de oficinas, que se mantenga la plantilla de ambas entidades y que se mantenga el apoyo financiero a las pymes alicantinas".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una reciente entrevista con INFORMACIÓN. / Alex Domínguez

Según ha afirmado Barcala, se trata de "tres condiciones absolutamente irrenunciables desde Alicante". El alcalde, como suele hacer en este asunto, no ha dudado en aprovechar la ocasión para criticar la actuación del Gobierno y ha asegurado que le "sorprende" que, a pesar de haber puesto "todas las trabas del mundo", el Ejecutivo central no haya puesto "estas mismas básicas condiciones a una operación de tanta trascendencia". De esta forma ha obviado que el Ministerio de Economía ha prohibido fusionar ambas entidades y realizar ningún ajuste de plantilla en los tres primeros años.

Vigilantes

En términos similares se ha pronunciado el presidente de la Diputación. "Acabamos de conocer que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado este mismo viernes esa opa del BBVA sobre el Banco de Sabadell y vamos a seguir muy atentamente, como lo estamos haciendo, los próximos pasos de esta operación sobre una entidad bancaria con una muy fuerte implantación en la provincia, como es el Banco Sabadell", ha defendido el también alcalde de Benidorm.

Pérez ha insistido en que la Diputación seguirá "vigilante para que ninguna de las decisiones que se puedan tomar suponga un menoscabo para los intereses de esta provincia, su tejido social y las alicantinas y los alicantinos".

"Desde la Diputación de Alicante seguimos en la exigencia de que esta operación entre empresas privadas no suponga un perjuicio para los intereses económicos y sociales de la provincia de Alicante", ha subrayado.