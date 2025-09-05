Un trabajo fácil y rápido: mucho cuidado con la estafa de los “likes” en redes sociales

Un trabajo que te permita trabajar desde la comodidad de tu casa o desde cualquier lugar y que, además, te permita ganar dinero fácil y rápido. Parece de ensueño, ¿verdad? Y así es. Este es el nuevo fraude que está circulando por la red y del que la Policía Nacional ya ha dado aviso por sus redes sociales.

Este nuevo tipo de fraudes involucrados con ofertas de trabajo irresistibles han ganado bastante popularidad durante los últimos meses, según advierte la policía ya han sido varios usuarios los que han caído en la trampa. Sin embargo, el objetivo que hay detrás de este tipo de fraudes no es nada nuevo, los ciberdelincuentes buscan captar datos personales y agenciarse el dinero de las víctimas.

Cómo funciona la estafa de los “likes”

“¡Genial, estás calificado para este nuevo trabajo!”. Ten cuidado: si recibes este mensaje por WhatsApp es posible que te enfrentes a una estafa. También debes sospechar si se te ofrece una oportunidad laboral aparentemente sencilla, como “dar likes a cambio de dinero”. Estas son dos de las estrategias más habituales que utilizan los ciberdelincuentes para captar nuevas víctimas.

Estas ofertas prometen un empleo fácil y bien remunerado. El trabajo consiste en dar “me gusta” a publicaciones en redes sociales, ver vídeos o valorar aplicaciones… en definitiva, interactuar con contenido en plataformas digitales.

En un primer momento, los estafadores suelen premiar tu participación con pequeñas cantidades de dinero —entre 5 y 10 euros— como gancho para generar confianza. Incluso pueden añadir tu contacto a grupos de Telegram en los que, supuestamente, otras personas ya están obteniendo beneficios, con el fin de dar apariencia de legitimidad.

Sin embargo, pronto el sistema cambia. Empiezan a exigirte tareas más complejas, inversiones a cambio de supuestos beneficios mayores e incluso solicitan tus datos personales. El objetivo final es utilizar esa información para abrir cuentas bancarias fraudulentas.

El desenlace siempre es el mismo: el dinero desaparece, las ganancias prometidas nunca llegan y las víctimas terminan endeudadas o sin posibilidad de recuperar lo invertido.

¿Por qué es tan peligrosa?

Los expertos en ciberseguridad recuerdan que este tipo de fraudes se aprovechan de dos factores: la confianza en el entorno digital y la búsqueda de ingresos rápidos. Una vez que los delincuentes obtienen información personal, esta puede ser utilizada en actividades ilegales, lo que agrava las consecuencias para la víctima.

Consejos para protegerte

La Policía Nacional recomienda desconfiar de cualquier oferta de empleo que prometa dinero fácil y rápido a cambio de tareas simples, como dar “likes”. Ante la duda, lo más seguro es ignorar estos mensajes y no hacer clic en enlaces sospechosos.

Lo recomendable es eliminar directamente el contacto o, si la oferta proviene de alguna plataforma, denunciarla a través de la propia red social. Además, recuerda no facilitar nunca datos personales ni bancarios a desconocidos.