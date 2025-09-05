Dos de cada tres vehículos que se venden en Alicante ya son ecológicos

Prácticamente dos de cada tres vehículos que se venden en la provincia de Alicante ya se encuadran en el apartado de los que se podrían denominar ecológicos. Así se pone de manifiesto en las estadísticas correspondientes a los primeros ocho meses del año, que reflejan una cuota del 57 % o, lo que es lo mismo, 21.567 matriculaciones para los híbridos, los eléctricos y los que funcionan con gas. Un porcentaje nada desdeñable, sobre todo si se tiene en cuenta, además, que el incremento ha sido del 55 % con relación al mismo periodo anterior. Todo en un escenario en el que la recuperación de las ventas de vehículos en general es un hecho, como así lo demuestra el incremento del 12 % registrado en lo que va de año, lo que ha elevado la cifra hasta las 37.800 matriculaciones.

La crisis sanitaria de 2020 supuso un duro golpe para el sector automovilístico, uno de los que sufrieron con mayor intensidad el impacto de la pandemia. Las cadenas de suministro se rompieron de la noche a la mañana, y eso propició que componentes imprescindibles para la fabricación de vehículos, como son los chips, dejasen de llegar a los centros de producción. El resultado no fue otro que un frenazo en seco de la industria, que apenas podía fabricar coches en cuentagotas.

Vehículos a la venta en un concesionario alicantino. / ALEX DOMINGUEZ

Como no podía ser de otra forma, las ventas se desplomaron en todo el mundo, en una involución sin precedentes. También en la provincia de Alicante, que pasó de las 61.504 matriculaciones de 2019 a apenas 32.455 solo un año después, el de la irrupción del covid, lo que representa prácticamente la mitad.

Desde entonces, y a medida que las cadenas de distribución volvían de manera paulatina a la normalidad, se reactivaba de forma progresiva la fabricación de vehículos, lo que también se fue reflejando en las ventas, aunque de forma lenta. Y es que la progresión tropezó con otro problema, como fue la irrupción de los vehículos electrificados, lo que ha estado generando confusión entre los compradores, que durante mucho tiempo han estado posponiendo su decisión a causa de las dudas a la hora de decantarse por un coche de combustión u otro de características ecológicas. También los elevados precios de estos últimos han contribuido a este estado de confusión que ha ido repercutiendo en las ventas.

Un vehiculo eléctrico conectado a un cargador. / David Revenga

La situación, sin embargo, parece que está empezando a cambiar, y así se ha puesto de manifiesto en los primeros ocho meses de este año, en los que el total las matriculaciones han ascendido hasta las 37.801, lo que representa una subida del 12,28 % con relación al mismo periodo de 2024. Y no solo eso, sino que también cada vez se está más cerca de la época prepandemia, teniendo en cuenta que en 2019, en el mismo periodo, se vendieron 41.000 vehículos. Una mejora de resultados en la que también tiene que ver la enorme flota de vehículos de alquiler existente en la provincia de Alicante, formada por 65.000 unidades, lo que ha llevado a este territorio a liderar el mercado del renting en España.

Cuota

Con todo, uno de los datos que más llaman la atención es la cuota de mercado que están alcanzando los coches ecológicos. Concretamente del 57,05 %, frente al 40,6 % de los de gasolina y el apenas 2,34 %, casi residual, de los diesel. En cualquier caso, del total, solo un 9 % corresponde a eléctricos puros. El resto son híbridos, híbridos enchufables o de gas.

Félix García, director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), llama precisamente la atención sobre la buena progresión del mercado electrificado, señalando que las cifras "dan fe del esfuerzo que están realizando las marcas para poner en el mercado modelos eléctricos o híbridos cada vez más asequibles para llegar a un mayor número de ciudadanos". Eso sí, añade que "ahora solo falta que los planes de ayuda tengan presupuesto suficiente. Y si encima fueran directas y más fáciles de tramitar, supondría un espaldarazo más para las ventas de vehículos con enchufe".

En parecidos términos se expresa Raúl Morales, de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), quien tras destacar que el incremento de las matriculaciones se está cimentando en las compras que están realizando familias y particulares, remarca que "ahora mismo la tecnología favorita es la híbrida, al mismo tiempo que la electrificación va ganando terreno".