Vodafone logra el respaldo judicial para la reestructuración y la toma del control de Finetwork

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha respaldado el plan de reestructuración planteado por Vodafone España para Finetwork a raíz de los impagos acumulados por esta última, una decisión que supone que la 'teleco' propiedad de la firma de inversión británica Zegona acabará tomando el control de la operadora alicantina. La decisión judicial recoge que el plan de reestructuración planteado por Vodafone España incluye varias medidas estructurales que afectan tanto a la composición como al capital de Wewi, la matriz de Finetwork.

En esa línea, destacan sobre todo dos medidas, una de ellas encaminada a un aumento de capital social mediante la compensación de créditos por un importe de 50 millones de euros y destinado a capitalizar parte de la deuda que Finetwork tiene con Vodafone (con la emisión de nuevas participaciones a favor de esta última). La segunda es la remoción del órgano de administración actual de Wewi y el nombramiento de un nuevo consejo de administración de tres miembros designados por Vodafone una vez que se ejecute el aumento de capital.

El mencionado juzgado subraya que la "cuestión más controvertida" del plan es la relativa a las cláusulas suspensivas y a las autorizaciones administrativas, en concreto, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Junta de Inversiones Extranjeras (debido a que Zegona es una firma británica y Vodafone opera en un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones). En ese sentido, la efectividad de medidas como la reestructuración societaria, la capitalización de créditos y la toma de control por parte de Vodafone está supeditada a la obtención del visto bueno de la CNMC y de la Junta de Inversiones Extranjeras, aprobaciones ambas que deberán producirse antes del 31 de diciembre de este año.

"El plan prevé expresamente que dichas autorizaciones son condición suspensiva para la ejecución de la ampliación de capital. De no cumplirse a tiempo, el propio plan contempla su resolución automática. Es decir, el plan quedaría sin efecto si al 31 de diciembre de 2025 no se han obtenido las aprobaciones de competencia e inversión extranjera, salvo prórroga acordada", recoge la sentencia consultada por Europa Press. Por otro lado, el plan de Vodafone contempla una línea de financiación adicional máxima de 20 millones de euros.

En caso de que finalmente Vodafone España tome el control de Finetwork --que cuenta con alrededor de un millón de servicios activos--, existen dos posibilidades, que la integre en su operativa o que la venda. Acerca de esta última opción, cabe recordar que a comienzos del pasado julio el fondo español Asterion Industrial Partners trasladó su interés en adquirir la 'teleco' alicantina, tal y como trasladó Finetwork a su plantilla en un comunicado interno. No obstante, Wewi todavía puede recurrir la decisión judicial, si bien las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que es "poco probable" que esta vía prospere.

"El auto publicado hoy aprueba el plan de reestructuración presentado por Vodafone España para Finetwork. Este fallo respalda nuestra posición y constituye un paso relevante en el proceso, que sigue pendiente de autorización por parte de las autoridades regulatorias competentes, que confiamos se produzcan en el plazo de un mes. Con la aprobación del plan de reestructuración se refuerza la estabilidad operativa de Finetwork y se garantiza la prestación regular del servicio a sus clientes", ha valorado Vodafone España.

Impagos acumulados

La batalla judicial entre Finetwork y Vodafone arrancó a mediados del pasado mayo, cuando la 'teleco' controlada por Zegona inició acciones legales contra la operadora alicantina debido a los impagos que acumulaba esta última en el marco de los distintos contratos que mantienen ambas compañías. De hecho, a finales de mayo de 2024, Vodafone España cerró un nuevo acuerdo de acceso mayorista a su red con Finetwork para los siguientes 10 años después de que el anterior expirase y se prorrogase durante un par de meses. En ese sentido, las negociaciones para la renovación de ese contrato se alargaron más de lo previsto (en torno a cinco meses) e incluyó una quita de deuda ligada al anterior de alrededor de 40 millones de euros y vinculada al establecimiento de un nuevo calendario de pagos. Asimismo, cabe recordar que el nuevo contrato mayorista, con el que Finetwork dejó de ser un revendedor de Vodafone y pasó a ser un operador móvil virtual, supuso la migración de 1,2 millones de líneas móviles y fijas de Vodafone España a Finetwork.

Sin consejero delegado desde finales de 2024

Por otro lado, Finetwork no tiene consejero delegado desde que el pasado 31 de diciembre se anunciase la salida de Óscar Vilda, que poco después se incorporó a Dazn como CEO para España y Portugal. Desde entonces la compañía ha estado dirigida por un 'comité de transición' integrado por el fundador y presidente de la marca, Pascual Pérez, y los directores de Negocio, Manuel Hernández, y Tecnología, Carlos Valero. Otro cambio significativo en la empresa desde entonces es el incremento de la presencia de Kai Capital en su accionariado tras titulizar un préstamo de 10 millones de euros rubricado en el verano de 2024.