Alicante aspira a exportar 60 millones de euros más al área de Mercosur tras el acuerdo con la UE

El acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea /(UE), al que se le suma otro pacto paralelo con México, va a tener efectos beneficiosos sobre las exportaciones alicantinas, aunque también sus aristas. De entrada, las estimaciones apuntan a que las ventas de la provincia a esta zona de Latinoamérica pueden incrementarse en cerca de 60 millones de euros al año, lo que supone un 40 % más de lo que se exporta en la actualidad. Un aumento que la mayoría de los sectores industriales considera que puede servir para compensar, al menos en parte, las transacciones comerciales que se puedan perder con EE UU como consecuencia de los aranceles. Pero como en casi todas las cosas, no es oro todo lo que reluce, dado que el acuerdo ha puesto en pie de guerra al sector agrícola, que teme que se pueda producir en Europa una invasión de productos latinoamericanos.

Bruselas ha lanzado el proceso para ratificar el acuerdo de libre comercio con Mercosur, una iniciativa con la que la Unión Europea trata de buscar socios alternativos a EE UU en el actual contexto de guerra arancelaria. Se trata de un pacto que permitirá rebajar las barreras comerciales que se aplican a las importaciones de productos europeos en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que integran el propio Mercosur, así como en México, a través de un acuerdo paralelo.

Suprime los gravámenes sobre más del 91 % de los productos comunitarios, siendo los sectores de la automoción, la maquinaria, los productos químicos, los farmacéuticos o el calzado algunos de los que saldrán más beneficiados, dado que son los que tienen aranceles más elevados. El objetivo es que el acuerdo con Mercosur entre en vigor antes de fin de año, una vez se consume el proceso de aprobación de los textos legislativos tras el visto bueno de la Eurocámara y los Estados miembros, mientras que la luz verde para la modernización del acuerdo con México se estima que acontecerá a principios de 2026.

¿Y cuáles serán las consecuencias de estos pactos? Desde la UE existe el convencimiento de que las exportaciones a los países afectados se incrementarán alrededor de un 40 %, lo que en el caso de la provincia de Alicante supondrá superar los 200 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, cerca de 60 millones de euros más que los actuales.

En estos momentos son los productos agrícolas los que más se exportan a esta zona, con más de 85 millones de euros anuales, seguidos por el calzado, con 27 millones de euros; la maquinaria, con 16 millones; o el aluminio, con 5,1 millones. También destacan los 4,6 millones del juguete.

Así que las perspectivas son, como mínimo, prometedoras. Así lo expresa Rosa Sánchez, secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), quien sostiene que, en un contexto en el que las exportaciones a EE UU ya han empezado a resentirse, el acuerdo con Mercosur es "esperanzador". Según sus palabras, "igual que se están sondeando los mercados asiáticos, es bueno que se ponga el foco en los latinoamericanos, y no solo para exportar, sino también para importar componentes que nos hagan falta".

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), su presidente, Vicente Pastor, señala que no creen que este acuerdo llegue a compensar de forma inmediata la pérdida de presencia en EE UU, uno de los principales destinos de las exportaciones del sector, aunque sí considera que "supone una oportunidad para reforzar los lazos comerciales con estos países y la apertura de puertas hacia otros mercados, donde nuestras ventas han sido poco significativas hasta la fecha".

También lo ve con buenos ojos Consuelo Vaquer, presidenta del Clúster de la Cosmética de la Comunidad Valenciana, que destaca que "en Latinoamérica hablamos de una población que se cuida mucho y con la que nos unen muchos lazos, empezando por el idioma. Así que puede ser un buen destino para nuestros productos".

De forma parecida opina el director de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (Aefj), José Antonio Pastor. "Se trata de una zona en la que nuestros artículos han penetrado poco por el nivel adquisitivo de la población. Pero las cosas están cambiando y, entre otros, hablamos de un país, como es Brasil, que tiene muchísimos niños, por lo que es un mercado más que interesante", expone.

Malestar agrícola

Pero no todo el mundo está satisfecho con el acuerdo. Aún a pesar de que en Bruselas están convencidos de que el pacto permitirá incrementar las exportaciones agrícolas al área de Mercosur, y de que se establecerán salvaguardas para los productos más sensibles, el sector no lo tiene nada claro. Así lo expresa Carles Peris, secretario general de La Unió, quien pide al Gobierno de España que se oponga al ser lesivo para numerosos productores, como los que se dedican al arroz y a los cítricos, tanto en fresco como en zumos, y también para los ganadores, principalmente del sector avícola.

Y todo porque, si bien se eliminan trabas para exportar a Latinoamérica, lo mismo sucede a la inversa, algo que puede derivar, según los agricultores, en una saturación de los mercados europeos, y más teniendo en cuenta que los costes de producción son inferiores.

Así lo denuncia el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien no duda a la hora de señalar que se está ante un acuerdo puramente comercial que hace imposible competir con los modelos productivos de Mercosur. "Sin garantías políticas y ambientales, los agricultores y ganaderos europeos estamos en clara desventaja", lamenta.