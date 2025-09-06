Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
La Agencia Tributaria beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años
Este beneficio fiscal será apartado a través de la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente con la edad citada desgravará este importe
La Agencia Tributaria beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años. Este beneficio fiscal será apartado a través de la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente con la edad citada desgravará este importe.
Esta medida iguala a la misma que se atribuye a las personas con discapacidad igual o superior al 33%.
Además, en caso de que el conviviente tuviera los 75 años o superiores, la cantidad a desgravar en la Declaración de la Renta se ampliaría hasta los 2.550 euros. No obstante, este no es el único requisito que hay que cumplir para poder beneficiarse de esta desgravación, además de las edades y discapacidad mencionadas.
El contribuyente también tendrá que haber convivido con el ascendiente al menos la mitad del periodo impositivo. Tampoco tendrá que tener rentas superiores a 8.000 euros, excluyendo en este caso las exentas de impuesto. Además, no podrá presentar un IRPF superior a 1.800 euros.
Es posible que dependiendo de los ingresos anuales el contribuyente no esté obligado a presentar la Declaración de la Renta. Sin embargo, en estos casos conviene presentar la documentación a Hacienda para aplicar esta deducción.
- La Guardia Civil vuelve a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
- La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos
- Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo
- Aparcamiento durante 12 horas por 0,99 euros en los parkings de Paseo del Mar de Torrevieja
- El Peret de Alicante: otro esqueleto urbano en el centro
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano