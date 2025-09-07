Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería

Convertir una estantería abarrotada en espacio libre y, de paso, recuperar algo de dinero. Esa es la propuesta de Twofaces, una joven startup alicantina que ha decidido reinventar la compraventa de libros de segunda mano con un modelo tan sencillo como innovador: un bot de inteligencia artificial que funciona directamente en Whatsapp y que se encarga de tasar, comprar y dar salida a esos títulos olvidados que acumulan polvo en casa.

La idea es simple. En lugar de cargar con los volúmenes hasta una librería de viejo o de descargarse una aplicación y lidiar con formularios interminables, el usuario solo necesita escribir un mensaje, mandar una foto donde aparezcan los códigos de barras de los ejemplares que quiere vender, y dejar que la inteligencia artificial haga el resto. En minutos recibe una valoración, una oferta y se le facilita servicio de recogida a domicilio. El objetivo es que ningún libro acabe en la basura y que cada ejemplar encuentre una segunda vida.

El corazón de Twofaces es un chatbot de inteligencia artificial entrenado para gestionar procesos de compraventa. Así, basta con entrar en el chat y la IA responde con instrucciones claras con los títulos que son aceptados, cuánto se pagará por cada uno y cómo proceder al envío.

La tasación no es arbitraria, el sistema conecta en tiempo real con diferentes marketplaces, analiza la disponibilidad de cada título, su ranking de ventas, márgenes y precios. Con esa información, establece una oferta inmediata. Si un libro carece de demanda, el bot lo descarta para evitar acumulaciones imposibles de vender.

Navas, con las cajas de libros usados que se acumulan en la sede de la compañía. / PILAR CORTÉS

Una vez en las instalaciones de la empresa, los libros se clasifican en tres categorías - como nuevo, buen estado o aceptable- para su reventa a través de Amazon, Wallapop o Vinted.

Con IA propia

El origen de Twofaces no es tecnológico, sino personal. Su creador, Daniel Navas, alicantino de 31 años, recuerda el momento en que con 18 tuvo que vaciar la casa de sus padres antes de alquilarla. Su madre acumulaba cientos de libros y, sin saber qué hacer, decidió probar suerte en Amazon: «Me di cuenta de que todos esos supuestos trastos tenían valor».

La idea quedó latente hasta que, años después y tras pasar por empresas como Hawkers o MT Helmets, decidió lanzarse a la aventura a inicios de este año. Al principio la «inteligencia artificial» era él mismo -según comenta el propio Navas, entre risas-, que contestaba manualmente a los mensajes en Whatsapp. Pero pronto el aumento del número de usuarios le obligó a buscar a alguien que le ayudara con la tecnología. Lo encontró en el ingeniero y ahora responsable de desarrollo de la firma, Carlos Falcón. En la actualidad, el bot automatiza todo el proceso y en el último mes ya gestionó la venta de casi 500 ejemplares. Según afirma Navas, el volumen de negocio crece alrededor de un 40 % mensual.

Expansión

Aunque los libros de segunda mano son la base del negocio, el equipo tiene claro que Twofaces será un marketplace multivertical. Ya han empezado a experimentar con vinilos, videojuegos y tecnología -móviles y ordenadores incluidos- y también quieren abrir la categoría de ropa vintage.

Una imagen del chat de Twofaces en Whatsapp. / PILAR CORTÉS

La razón de empezar por los libros es doble. Primero, porque el fundador vivió en primera persona el problema; segundo, porque se trata de un mercado en crecimiento. Contra lo que pudiera pensarse, la venta de libros físicos aumenta año tras año, como prueban los datos de la Federación de Gremios de Editores de España, que calculan que solo el año pasado se vendieron cerca de un 6 % más ejemplares que en 2023. «Cada vez hay más gente formada y, además, tras pasar todo el día delante de una pantalla, muchos lectores quieren descansar y prefieren el papel», explica el fundador de la compañía.

Grandes lotes

Uno de los grandes atractivos de Twofaces es la facilidad para vaciar grandes lotes. Mientras que en plataformas como Wallapop o Vinted vender decenas de libros puede llevar meses, la app alicantina propone una alternativa inmediata: ofrecer un precio más bajo, pero llevarse de golpe cajas enteras.

Los clientes tipo no suelen ser particulares con tres o cuatro libros, sino familias que necesitan deshacerse de cien, doscientos o incluso miles de ejemplares. Uno de los casos más llamativos fue el de un coleccionista en Granada cuya hija, tras el fallecimiento del padre, contactó con la firma para vaciar la vivienda: «Solo en esa ocasión recogimos unos 2.000 libros».

El servicio, además, no tiene coste logístico para el usuario. La recogida es gratuita siempre que el lote supere un valor mínimo de tres euros.

Si algo demuestra la historia de Twofaces es que la tecnología está al servicio de la usabilidad. Tras automatizar la tasación con fotos y códigos ISBN, la empresa está desarrollando un nuevo sistema: la posibilidad de grabar la estantería entera en vídeo. El usuario pasará la cámara por los lomos de los libros y el bot identificará los títulos de manera masiva. El sistema tendrá un pequeño margen de error, pero permitirá acelerar el proceso y adaptarse a lo que el cliente realmente quiere, «quitarse el problema en cinco minutos».

El proyecto no se limita a las plataformas digitales. La firma también negocia un acuerdo con la Asociación de Directores de Hotel de España para instalar estanterías de libros de segunda mano en las recepciones, para que sus huéspedes puedan comprar. Además, ya ha previsto su expansión internacional -a Portugal, Francia e Italia- y también prepara su primera ronda de financiación para acelerar su crecimiento.