Alicante gana peso en la Lanzadera de Juan Roig: estos son los proyectos seleccionados

Una aplicación que ayuda a encontrar y gestionar subvenciones, una firma dedicada al alquiler de baterías para teléfonos móviles o una compañía dedicada el desarrollo de kits de diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. Son solo algunas de las empresas alicantinas que este mes de septiembre se incorporan a Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig, que en esta edición cuenta con más representantes que nunca de la provincia.

En concreto, hasta 12 de los 120 seleccionados para incorporarse este mes de septiembre a los programas de esta organización son proyectos nacidos en Alicante o promovidos por emprendedores alicantinos. Una cifra que, según apuntan desde Lanzadera, no responde a una estrategia deliberada para dar más protagonismo a la provincia, sino a la existencia en la demarcación de numerosos proyectos empresariales, que empiezan a consolidarse.

"Cada vez seleccionamos startups más maduras: el 80% de las que acaban de incorporarse ya están facturando. Esto nos permite trabajar con proyectos que tienen un recorrido real en el mercado y que llegan con retos distintos a los de fases más tempranas", señala Marta Nogueras, directora general de la aceleradora.

Formación y mentoría

Durante la estancia de seis meses -prorrogables-, los seleccionados conocerán el Modelo de Calidad Total de Mercadona y recibirán formación y mentoría por parte de expertos. Además, la experiencia de las 1.600 compañías que ya han pasado por Lanzadera ha permitido desarrollar una metodología propia, que permite a cada emprendedor diagnosticar en qué punto se encuentra, qué objetivos puede alcanzar y qué recursos necesita para lograrlo.

Las instalaciones de Lanzadera, la aceleradora impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig. / Información

Los 12 proyectos alicantinos seleccionados para la edición de septiembre de 2025 de los programas de Lanzadera son:

-Alio Energía. Es una comercializadora eléctrica que ofrece tarifas justas y que destaca por cuidar la atención al cliente.

-Cargamos. Es un servicio de alquiler de baterías para cargar dispositivos móviles. Sus estaciones se ubican en comercios, bares y otros establecimientos y el cliente solo tiene que pagar, coger una de las baterías y devolverla en cualquier otra estación que le venga bien.

-Circu. Se trata es una marca de ropa de baño con el propósito de transformar la moda a través de la sostenibilidad, la circularidad y el alma mediterránea, según la definición de la propia firma.

-CRS Protection. Fabrica y comercializa un producto que limpia, encera y protege la carrocería, los faros y hasta la tapicería de los coches. También se puede usar en motos y otros vehículos.

-I Love Ferry. Es una plataforma online para comprar billetes de ferry en España, Norte de África, Estados Unidos y Bahamas de forma sencilla.

-Marnific. La firma pretende democratizar y simplificar el acceso al mar y la náutica mediante un modelo de suscripción que permite disponer del barco cuando se necesite.

-Match Biosystems. Es una startup vinculada al parque científico de la UMH especializada en el desarrollo de reactivos biológicos para kits de diagnóstico de enfermedades infecciosas.

-Nexa. El proyecto consiste en una plataforma de entrenamiento de fuerza avanzada que combina robótica, biomecánica y análisis de datos en tiempo real.

-Ride On. Esta firma de La Nucia ha desarrollado un programa informático para la gestión de talleres de bicicletas, una app para seguir el mantenimiento de estos vehículos, además de un comparador de bicicletas.

-Spanish is cool. Un alicantino y un catalán emigrados a Cracovia están detrás de esta plataforma de enseñanza de español que une autoaprendizaje, práctica conversacional y apoyo docente.

-Tu Trámite Fácil. Es una plataforma que ayuda a cualquier persona a encontrar y solicitar ayudas públicas de forma sencilla y rápida.

-Wild Rain Cosmetics. Crea cosmética eficaz y atrevida, diseñada para mujeres que buscan resultados reales y una experiencia sensorial única.

La aceleradora de empresas Lanzadera forma parte, junto con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento. Desde su creación en 2013, Lanzadera ha prestado apoyo a más de 1.600 empresas.