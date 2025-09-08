Facephi ficha a Mariona Campmany como nueva responsable de marketing para reforzar su internacionalización

Nuevo fichaje de la tecnológica alicantina Facephi. La firma especializada en verificación digital de la identidad, que ya tiene presencia en 25 países, acaba de fichar a Mariona Campmany como nueva Chief Marketing Officer (CMO, responsable de marketing) para acelerar aún más su crecimiento en sus mercados prioritarios en el exterior.

Con más de 15 años de experiencia especializándose en transformación digital y marketing estratégico en el sector tecnológico, Campmany aporta un profundo conocimiento del ecosistema de biometría e identidad, según destacan desde la firma. Fue CMO de ICAR, compañía que lideró hasta su adquisición por Mitek en 2017, donde posteriormente asumió la dirección de marketing para EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Latinoamérica, impulsando la expansión internacional. También ha sido CMO de Veridas y miembro del comité ejecutivo de Zinklar, scale-up tecnológica en la que dirigió la estrategia global de salida al mercado.

"La incorporación de Mariona se realiza en un momento decisivo en nuestra estrategia de crecimiento y expansión internacional. Su visión y extensa experiencia nos ayudarán a fortalecer nuestro equipo y conectar de forma efectiva con clientes y stakeholders. Contar con su talento supone para Facephi una gran ventaja que estamos convencidos será determinante para impulsar el área de marketing y mejorar el posicionamiento de nuestras soluciones de verificación de identidad digital frente a nuevos públicos y mercados", señala Javier Mira, CEO de Facephi.

Oficinas de Facephi en Alicante. / Rafa Arjones

Por su parte, Mariona Campmany afirma: “Unirme a Facephi supone volver a un sector que conozco profundamente y que está en plena transformación. Mi objetivo es que el marketing sea una palanca real de negocio: conectar ventas, producto y mercado bajo un marco integrado y metodologías ABM que aceleren nuestro crecimiento internacional. Más allá de generar demanda, queremos visibilizar la importancia de la identidad digital como pilar de confianza, seguridad e inclusión en la vida de las personas".

Este movimiento que acompaña al nombramiento el pasado julio de Carlos Falero como nuevo CTO (Chief Technology Officer), con el objetivo de avanzar en reputación y calidad tecnológica con mentalidad centrada en el cliente.

Nuevos sectores

Desde la compañía recalcan que estos hechos marcan un hito clave para el plan estratégico de Facephi y su nuevo estatus como compañía Growth. La empresa, que cuenta con un significativo portfolio de soluciones, ha abierto también nuevas verticales de negocio más allá del sector financiero, como los sectores de transporte, gaming, telecomunicaciones y salud.

Con este contexto, la incorporación de Mariona Campmany marca el inicio de una nueva etapa para Facephi, centrada en acelerar su crecimiento internacional, diversificar su presencia en sectores estratégicos y consolidar su posición como referente global en identidad digital y prevención del fraude.

Facephi es una empresa tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital. Sus soluciones se diseñan para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude, prevenir la suplantación de identidad y garantizar un tratamiento ético de los datos personales.

Cuenta con más de una década de experiencia en el desarrollo de tecnologías orientadas a la protección de la identidad digital de las personas. Con sede en España y filiales en APAC, EMEA y LATAM, atiende las necesidades de clientes en más de 25 países alrededor del mundo con 300 millones de transacciones.