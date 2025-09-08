Así generará electricidad la fachada de dos rascacielos de Benidorm

Las fachadas de los edificios también pueden ser una fuente de energía. Al menos esa es la propuesta de Solar Earth, una empresa vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante que lidera la que será la primera rehabilitación energética de un edificio residencial en Europa mediante la utilización de vidrio fotovoltaico vertical. Y lo hará nada menos que en dos rascacielos de 17 plantas en Benidorm.

Se trata, en concreto, de los edificios Club Médico VI y VII, que se convertirán así en los primeros del continente en transformar su envolvente en una fuente activa de generación de energía renovable. Con aproximadamente 1.200 metros cuadrados de vidrio fotovoltaico instalado, las nuevas fachadas producirán alrededor de 190.000 kilovatios horas de electricidad al año, lo que permitirá reducir en torno a un 35 % la demanda energética de las viviendas. Con esta iniciativa se evitará la emisión de más de 50 toneladas de dióxido de carbono anuales.

El vidrio se colocará utilizando un sistema de fachada ventilada, por lo que, además, aportará un importante efecto aislante, reforzando la sostenibilidad y confort de los edificios. El diseño y ejecución cuenta con la colaboración de Cotas Arquitectura, despacho especializado en arquitectura tecnológica e innovadora.

Subvención de 1,9 millones

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Vivienda y Suelo, y de la Generalitat Valenciana, mediante las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). En concreto, la iniciativa ha recibido una subvención de 1,9 millones de euros destinada a financiar la rehabilitación energética de los inmuebles.

Una imagen virtual de cómo quedarán los edificios después de su rehabilitación. / INFORMACIÓN

"Este proyecto demuestra que la rehabilitación energética puede ir mucho más allá de la eficiencia: puede transformar los edificios en generadores activos de energía renovable. Para nosotros es un orgullo que Benidorm se convierta en referente europeo con una actuación que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y calidad de vida. En Solar Earth creemos que el vidrio fotovoltaico es una pieza clave para acelerar la transición energética en nuestras ciudades", afirma José Carlos Antón, CEO de Solar Earth.

Por su parte, Esteban Pelayo, gerente del PCA ha señalado que "para el Parque Científico de Alicante es un orgullo contar con empresas como Solar Earth, que están demostrando a nivel europeo cómo la innovación puede transformar la manera en que producimos y consumimos energía. Este proyecto sitúa a la Comunidad Valenciana como referente en rehabilitación sostenible y muestra el valor que aporta el ecosistema del PCA a la sociedad".

Solar Earth Innovación y Tecnología es una empresa multidisciplinar que combina tecnología disruptiva, consultoría especializada y soluciones de eficiencia energética para transformar la forma en que se generan y consumen los recursos energéticos. La compañía desarrolla y aplica sistemas innovadores en campos como el hidrógeno verde, el vidrio fotovoltaico, la digitalización de recursos y la rehabilitación energética, contribuyendo a la sostenibilidad y competitividad de empresas y ciudades.