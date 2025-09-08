La patronal citrícola afirma que el acuerdo con Mercosur atenta contra la industria del zumo
Asegura que el pacto deja en el aire el destino de hasta 800.000 toneladas de naranjas a nivel nacional
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los exportadores privados, lamenta el “olvido” de la Comisión Europea (CE) de este sector en sus negociaciones para ratificar el tratado con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El organismo asegura que el pacto atenta contra la industria del zumo y deja en el aire el destino de hasta 800.000 toneladas de naranjas nacionales por campaña.
El comité destaca que pese a la evidencia de que Brasil es la primera potencia transformadora de zumo, que sus jugos acaparan en torno al 70 % del consumo mundial y de que España es la primera exportadora en fresco, nunca se ha considerado este producto como "sensible".
Destacan que no lo fue en junio de 2019 cuando se alcanzó un principio de acuerdo, tampoco en 2023 cuando la CE incorporó un paquete de regulaciones para evitar la deforestación en Sudamérica y cumplir los Acuerdos de París; o ahora cuando se proponen cuotas para productos como la carne de vacuno, pollo o azúcar, cláusulas de salvaguardia y un fondo de crisis.
Desde 2019, añaden, se mantiene la propuesta inicial que fija un plazo de siete años para eliminar progresivamente los aranceles del zumo directo, que es el más estratégico para la industria española y hoy se sitúa en el 12,2 % y de 10 años para el concentrado, ahora en el 15 %. Y para las importaciones en fresco, se eliminarán tales tasas -del 12,8 %- en el plazo de una década desde su entrada en vigor.
Efectos
“Mercosur impactará directamente sobre la industria del zumo español -que depende de esos aranceles para defender su producto-, pero el efecto sobre sector en fresco se dará acto seguido porque las, entre 650.000 y 850.000 toneladas que cada año se retiran por desequilibrios entre oferta y demanda, por tratarse de calibres no comerciales o por sufrir defectos en la piel, fundamentalmente por fenómenos meteorológicos adversos, no tendrán un destino claro y los precios del fresco se resentirán”, advierte la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada