La patronal citrícola afirma que el acuerdo con Mercosur atenta contra la industria del zumo

Asegura que el pacto deja en el aire el destino de hasta 800.000 toneladas de naranjas a nivel nacional

Naranjas de la Vega Baja dañadas por un plaga destinadas para zumo

Naranjas de la Vega Baja dañadas por un plaga destinadas para zumo / Áxel Álvarez

Miguel Vilaplana

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los ex­­­portadores privados, lamenta el “olvido” de la Comisión Europea (CE) de este sector en sus ne­go­cia­cio­nes para ratificar el tratado con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El organismo asegura que el pacto atenta contra la industria del zumo y deja en el aire el destino de hasta 800.000 toneladas de naranjas nacionales por campaña.

El comité destaca que pese a la evidencia de que Brasil es la pri­mera potencia transformadora de zumo, que sus jugos aca­paran en torno al 70 % del consumo mundial y de que España es la primera exportadora en fres­co, nunca se ha consi­de­rado este producto como "sensible".

Campo de naranjos en plena recolección.

Campo de naranjos en plena recolección. / AXEL ALVAREZ

Destacan que no lo fue en junio de 2019 cuando se alcanzó un principio de acuerdo, tampoco en 2023 cuando la CE in­cor­poró un paquete de regula­cio­nes para evitar la de­forestación en Sudamérica y cumplir los Acuerdos de París; o ahora cuan­do se proponen cuotas para pro­duc­tos como la carne de vacuno, pollo o azúcar, cláu­sulas de salvaguardia y un fondo de crisis.

Desde 2019, añaden, se man­tie­ne la propuesta inicial que fija un plazo de siete años para eliminar pro­gre­si­vamente los aranceles del zumo directo, que es el más estratégico para la industria es­­pañola y hoy se sitúa en el 12,2 % y de 10 años para el concentrado, ahora en el 15 %. Y para las importaciones en fresco, se eliminarán tales ta­sas -del 12,8 %- en el plazo de una década desde su entrada en vigor.

Efectos

“Mercosur impactará directamente sobre la in­­dustria del zumo español -que depende de esos aranceles pa­­ra defender su producto-, pero el efecto sobre sector en fresco se dará acto seguido porque las, entre 650.000 y 850.000 toneladas que cada año se retiran por desequilibrios entre oferta y demanda, por tratarse de ca­li­bres no comerciales o por sufrir defectos en la piel, fundamentalmente por fenómenos meteorológicos adversos, no tendrán un des­­tino claro y los precios del fresco se resentirán”, ad­vier­te la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu.

