Volantazo en la industria de Alicante: las cifras de producción y negocio vuelven a crecer después de tres años

Han tenido que pasar prácticamente tres años, pero parece que, por fin, la industria empieza a salir de la dinámica de recesión en la que se hallaba inmersa. Y es que tanto los índices de producción como de negocio han empezado a repuntar en términos interanuales, un 3,1 % en el primer caso y un 3,9 % en el segundo, gracias en gran parte a la recuperación registrada por dos sectores tan importantes para la provincia de Alicante como son el calzado y el textil, que hasta ahora habían venido actuando como un lastre. El mayor dinamismo de las ventas de los productos relacionados con la moda ha tenido mucho que ver en esta mejora de resultados, aún a pesar de que la incertidumbre sigue presente en los mercados internacionales como consecuencia de los aranceles y los conflictos bélicos en curso. Con todo, se espera que los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), así como de las autoridades comunitarias con Mercosur, tiendan a otorgar más estabilidad al actual escenario, ayudando a las empresas a planificar con mayor seguridad sus estrategias comerciales.

"Esperamos que las empresas puedan a partir de ahora planificar mejor sus estrategias" Vicente Pastor — Presidente del calzado valenciano

Ha sido una larga travesía en el desierto la que ha recorrido la industria en los últimos tiempos. Tras el desplome de las ventas que se registró en plena pandemia, el efecto rebote provocó que tanto la producción como las cifras de negocio se incrementaran de forma vertiginosa, en lo que se esperaba que tuviese posteriormente una continuidad, aunque a un ritmo, lógicamente, más moderado. Pero los pronósticos no acertaron, toda vez que la invasión rusa de Ucrania provocó un fuerte encarecimiento de los precios de la electricidad y de las materias primas que impactó de lleno tanto sobre las empresas como sobre los consumidores, con el consiguiente retroceso, de nuevo, de los índices que marcan la evolución industrial.

Planta de producción de una empresa de calzado de la provincia. / AXEL ALVAREZ

Especialmente complicado ha sido el escenario al que se han tenido que enfrentar dos sectores de tanta presencia en la provincia de Alicante como el calzado y el textil, ambos íntimamente relacionados con la moda, y cuyas ventas se han estado resintiendo debido a que los consumidores han preferido en estos últimos tiempos priorizar el ocio y las vacaciones.

Todas estas cuestiones han propiciado que a lo largo de los últimos tres años las empresas, aunque con oscilaciones, hayan presentado un dinamismo más que discreto, que se ha ido reflejando en las estadísticas oficiales. Una tendencia a la que, sin embargo, parece que se le empieza a dar ahora la vuelta.

Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), según los cuales los índices de producción industrial han aumentado un 3,1 % en términos interanuales. Destaca, precisamente por los problemas por los que han atravesado, la evolución que han tenido el calzado y el textil. En el primer caso, el incremento de la producción ha sido del 6,7 %, mientras que en el segundo se ha situado en el 3,2 %.

"Necesitamos estabilidad en todos los mercados y el acuerdo con EE UU puede contribuir a ello" Pepe Serna — Presidente del textil valenciano

En cualquier caso, hay subidas más elevadas, como la que presentan los materiales eléctricos, con un 10,4 %; la metalurgia y la fabricación de productos metálicos, con un 5,2 %. El caucho y el plástico también mejoran, en este caso en un 7,7 %; y el papel y cartón, en un 2,1 %. La industria de la alimentación y las bebidas crece igualmente, hasta en un 6,1 %.

En lo que respecta al índice de la cifra de negocios en la industria, el incremento interanual ha sido del 3,9 %. En este ámbito, han sido los bienes de consumo los que más han repuntado, en un 12 %, mientras que los bienes de equipo se han quedado en un 8,3 %. Los bienes intermedios crecen un 2,2 %, siendo la energía la única que retrocede, en un 12,4 %.

Evolución

¿Y cuál es la opinión que tienen los sectores directamente implicados sobre la evolución que pueden seguir los acontecimientos en un futuro más o menos inmediato? El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, señala que "hasta que finalmente se ha materializado el acuerdo que fija la aplicación de los aranceles del 15 % por parte de Estados Unidos, se ha venido generando cierta ralentización en los pedidos de nuestro sector, por lo que se espera un mayor peso en las reposiciones".

El textil está mejorando resultados. / Juani Ruz

Esa incertidumbre ha sido dura para las firmas de calzado, pero, según sus palabras, "el acuerdo aporta visos de normalidad, tranquilidad y, sobre todo, estabilidad, que es lo que requieren tanto empresas productoras como clientes". Es por ello por lo que, añade, "de cara a esta próxima temporada confiamos en que el escenario será algo más estable, lo que permitirá a las compañías planificar con mayor seguridad sus estrategias comerciales".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, señala que el acuerdo entre Estados Unidos y la UE no les afecta directamente, habida cuenta de que el volumen de exportaciones al país norteamericano no es demasiado significativo. En cualquier caso, confía, al igual que Vicente Pastor, en que "contribuya a dotar de estabilidad al conjunto de los mercados, incluido el europeo, que es del que más dependemos nosotros".

"Abogamos por que la incertidumbre empiece a disiparse para ver el futuro con mayor claridad" Rosa Sánchez — Secretaria del metal provincial

Serna también ve con buenos ojos el pacto que está a punto de firmarse entre Bruselas y los países que integran Mercosur, porque, según explica, "son mercados potenciales que pueden abrir nuevas oportunidades a nuestras empresas".

Por parte del metal, sector que también está mejorando sus índices de producción, la secretaria general de la patronal provincial (Fempa), Rosa Sánchez, también aboga por que la incertidumbre empiece disiparse de los mercados, y que el acuerdo con Mercosur tienda a compensar, al menos en parte, la disminución de las ventas que pueda producirse en terreno estadounidense.