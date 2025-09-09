El calzado de Alicante cierra la feria de Milán con buenas previsiones de negocio

Las 52 empresas de la provincia de Alicante que han acudido a la feria de calzado de Milán (Micam) en su edición número 100, han concluido su participación con buenas sensaciones y perspectivas de negocio. Ha sido en un certamen en el que las marcas han mostrado sus colecciones para la temporada de primavera-verano 2026, y en el que también han expresado su preocupación por la evolución del sector en cuestiones como el absentismo laboral y la falta de relevo generacional en las empresas.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, ha incidido en que “nuestras empresas se van con buen sabor de boca y han podido trabajar bien con sus clientes internacionales en esta nueva edición de la feria”. Sin embargo, “nos han trasladado su preocupación por los problemas de relevo generacional que adolece el sector, ya que tienen dificultades a la hora de incorporar talento nuevo a su empresa para poder asegurar su actividad en el tiempo”.

El alcalde de Elche en uno de los expositores de la feria. / INFORMACION

Otro de los problemas que tienen las empresas, según el propio Pastor, es el grado de absentismo laboral que soportan y que condicionan sus índices de productividad. “Si a esto sumamos la elevada presión fiscal y burocrática que soportan en nuestro país, y las tensiones geopolíticas que generan incertidumbre en el consumo, continuar trabajando en estas condiciones supone reto complicado para nuestro sector”, ha subrayado.

“Contamos con una potente y resiliente industria de calzado en nuestro territorio, con un producto fuerte y reconocido por su calidad, diseño e innovación, pero si desde el Gobierno se nos sigue poniendo palos en las ruedas, es difícil mantener la actividad del sector en los niveles que nos gustaría. Necesitamos que las administraciones construyan un marco favorable para el desarrollo empresarial de nuestras marcas”, ha remarcado el presidente de Avecal.

Con relación a las colecciones que se han podido ver estos días en la feria, además de su elevado diseño y calidad, Pastor destaca "los detalles de innovación incorporados en ellas, que son un factor clave que ayuda a fomentar la confianza del consumidor y a una mayor captación de su atención”, ha explicado Pastor.

Vicente Pastor recorriendo el certamen italiano. / INFORMACION

Durante estos días de feria, autoridades como el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el concejal ilicitano de Promoción Económica, Samuel Ruíz; y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Turismo, Felipe Carrasco, han visitado a las empresas junto a representantes de Avecal, como el presidente Vicente Pastor o su secretaria general, Mari Ángeles López.

870 marcas

Micam está considerada como una de las ferias más importantes del sector del calzado a nivel mundial. En esta convocatoria han participado unas 870 marcas procedentes de 30 países diferentes, entre los que destacan especialmente Italia, España, Turquía, Brasil, Alemania y Portugal.

De las empresas de la provincia que han tomado parte en el evento, 38 procedían de Elche, siete de la zona de Elda-Petrer-Monóvar, y el resto de otras localidades del territorio alicantino.