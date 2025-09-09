El Patronato Alicante Costa Blanca viaja a Polonia para captar visitantes

El Patronato Costa Blanca participa en una acción promocional en Polonia para conectar la oferta turística de la provincia de Alicante con el mercado de viajes polaco. El organismo autónomo de la Diputación interviene en el roadshow "Meet Hiszpania" que recorre las ciudades de Wroclaw, Poznan, Gdansk y Varsovia hasta el 11 de septiembre.

En cada una de estas localidades polacas el ente turístico mantendrá diversas citas profesionales con agentes de viajes, turoperadores y prensa especializada local, así como rondas de networking y actividades promocionales.

En este sentido, tal y como ha detallado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, la acción promocional contempla recorrer Wroclaw, importante centro económico y universitario; Poznan, potente motor económico y una de las ciudades con mayor actividad empresarial de Polonia; Gdansk, principal puerto del país y un punto turístico clave; y Varsovia, la capital y centro financiero.

Turistas en una de las terminales del aeropuerto Alicante-Elche. / PILAR CORTES

“El principal objetivo de la Costa Blanca al participar en este encuentro de promoción es reforzar nuestro posicionamiento en el mercado polaco, un emisor en crecimiento que ya se sitúa entre los más destacados para el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández”, ha detallado Mancebo, quien ha puntualizado que esta acción “busca dar a conocer la diversidad de la oferta turística de la provincia, que combina litoral e interior, pueblos con encanto, cultura, gastronomía y naturaleza, así como generar nuevas oportunidades de negocio para el destino”.

Asimismo, la presencia del organismo autónomo de la Diputación en este evento permite “establecer y consolidar relaciones profesionales con agentes de viajes, turoperadores y medios especializados polacos, favoreciendo la creación de sinergias y la apertura de nuevas vías de colaboración que contribuyan a incrementar el flujo de viajeros hacia la Costa Blanca a lo largo de todo el año”, ha apuntado el director del Patronato.

Finalmente, Mancebo ha añadido que en este roadshow también participa Visit Benidorm, “presentando de forma conjunta la oferta turística del destino en el mercado polaco, reforzando la imagen de unidad y ampliando el alcance de la promoción”.

Mercado polaco

Polonia se ha convertido en uno de los principales mercados emisores de turistas a la provincia de Alicante. Durante los primeros siete meses del 2025, el visitante polaco se ha mantenido de forma consistente en el top 10 de nacionalidades en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. En el mes de febrero, la conectividad y la demanda situaron a Polonia en la tercera posición en el ranking de pasajeros internacionales, solo por detrás de Reino Unido y Países Bajos.

Bañitas en la playa de Levante de Benidorm este verano. / ALEX DOMINGUEZ

Polonia se sitúa como el cuarto mercado internacional en tráfico de pasajeros, en el acumulado del periodo, consolidando su relevancia dentro de la conectividad y el flujo turístico hacia la provincia de Alicante.

Este comportamiento refleja una tendencia al alza de la conectividad y del flujo turístico entre Polonia y la Costa Blanca, sustentada por las 13 rutas directas operativas a 10 aeropuertos polacos (Bydgoszcz, Gdansk, Cracovia, Katowice, Lodz, Poznan, Rzeszow, Varsovia-WAW, Varsovia-Modlin y Wroclaw).

Se trata, mayoritariamente, de turistas que buscan sol y playa, atraídos por las conexiones aéreas directas y por la amplia oferta de alojamiento que va desde hoteles de cadena a apartamentos vacacionales.

El visitante polaco valora especialmente la posibilidad de disfrutar de temperaturas suaves incluso en temporada baja, así como la oferta gastronómica mediterránea y las actividades al aire libre.