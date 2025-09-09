De récord en récord: ¿sabes cuántos cruceristas pasarán el próximo año por el puerto de Alicante?

De récord en récord. Así avanza la actividad relacionada con los cruceros en el puerto de Alicante, con un incremento tanto de las escalas como de los pasajeros a cada año que pasa. Y como muestra, un botón: si este ejercicio se va a cerrar con la llegada de 250.000 cruceristas, de cara al año próximo se alcanzarán los 300.000 gracias a 114 buques que ya están confirmados. Unas cifras nada desdeñables, si se tiene en cuenta, además, que generarán un volumen de negocio cercano a los 80 millones de euros, lo que supone un incremento de un 20 % con relación al ejercicio actual.

El puerto de Alicante sigue reforzando su presencia internacional como destino de cruceros, esta vez en Seatrade Europe, el evento profesional del sector más importante de Europa, que se celebra en Hamburgo, del 10 al 12 de septiembre, y que reúne cada dos años a los principales actores del sector.

Cruceristas disfrutando de la ciudad de Alicante este pasado mes de agosto. / ALEX DOMINGUEZ

En este evento, que cuenta con la participación más de 250 expositores de 90 países y la asistencia de más de 3.500 profesionales, la provincia de Alicante estará presente a través del stand de la Autoridad Portuaria, dentro del espacio “Ports of Spain”, que Puertos del Estado pone a disposición de las Autoridades Portuarias que participan en la feria.

La delegación alicantina, integrada por la Autoridad Portuaria de Alicante, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, y Global Ports Holding, concesionaria de la terminal de cruceros, afronta unas jornadas intensas de trabajo, con más de una veintena de reuniones, ya programadas, con compañías navieras a lo largo de los dos días de feria, además de los encuentros sectoriales organizados por Seatrade Europe y las actividades conjuntas junto a Puertos del Estado.

El objetivo común es posicionar a Alicante como un enclave estratégico en el Mediterráneo, resaltando fortalezas únicas como sus playas cristalinas, una sólida oferta cultural con más de un centenar de castillos y fortalezas, rutas de interior accesibles a menos de 40 minutos desde el puerto, y una gastronomía mediterránea reconocida internacionalmente, avalada por el nombramiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025.

David Nadal, jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio del puerto, y Mar López, jefa de Marketing Digital y Proyectos del Patronato de Turismo, en el stand alicantino de la Seatrade Cruise Global de Miami. / INFORMACION

La presencia en el certamen acontece en un momento en el que las escalas de cruceros en el puerto alicantino no paran de crecer. Así, y de acuerdo con la información facilitada, se va a pasar de las 105 escalas y 250.000 cruceristas con las que se cerrará 2025, a los 300.000 cruceristas y 114 buques el año próximo. Todo en un contexto en el que las estimaciones, de acuerdo con los cálculos que se utilizan para medir el impacto económico de esta actividad, apuntan a que los pasajeros de estas embarcaciones dejarán en la provincia cerca de 80 millones de euros. Todo ello se produce, además, en un contexto de creciente valoración de Alicante como puerto base, que incorporará, junto a MSC, a dos nuevas navieras en 2026.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, asiste a la feria de Hamburgo "en un momento crucial para el turismo de cruceros en Alicante, con la nueva terminal funcionando y con navieras interesadas en incluir nuestra ciudad en sus itinerarios e incluso como puerto base". Según sus palabras, "seguimos trabajando para crecer y potenciar un turismo responsable y sostenible en un mercado muy competitivo que genera un importante impacto económico y que trae a la ciudad a miles de posibles prescriptores que después vienen de vacaciones".

Dos cruceros vistos desde el castillo. / PILAR CORTES

Esta participación conjunta en las principales ferias internacionales de promoción de cruceros, como Seatrade Cruise Global de Miami, Seatrade Europe en Hamburgo o CLIA Cruise Week en Madrid, ha permitido situar a la provincia alicantina en el mapa de los grandes destinos del Mediterráneo, posicionándola como un enclave de interés para las navieras más prestigiosas.

Cifras históricas

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha hecho un balance muy positivo del trabajo coordinado que se está realizando entre las instituciones alicantinas reunidas en el Observatorio de Cruceros puesto en marcha por el puerto, y gracias al cual “se están consiguiendo cifras históricas de visitantes. Este año vamos camino de superar los 250.000 pasajeros de crucero, y para el año que viene la previsión es superar los 300.000, con lo que eso significa, económicamente, para la provincia.

“La inversión en infraestructuras -añade- es clave para consolidar el crecimiento de Alicante como destino de referencia en el sector de cruceros. Esta temporada hemos anunciado la inversión de más de un millón de euros en la construcción de dos "duques de alba" en el muelle 14, infraestructura que permitirá mejorar la operatividad y seguridad en el atraque de grandes embarcaciones”.