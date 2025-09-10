Los campings de Alicante registran una ocupación del 85 % este verano pese a una ligera caída en julio

La ocupación media de los campings de la Costa Blanca se ha situado alrededor del 85% durante el periodo estival, a pesar del leve retroceso registrado en el mes de julio, según los datos de la Asociación Provincial de Campings de Alicante. En lo que respecta a septiembre, las reservas se mueven alrededor del 60 %, aunque se confía en las entradas de última hora para mejorar este porcentaje.

Agosto ha vuelto a situarse como el mejor mes de este periodo en cuanto a ocupación, ya que ha mantenido niveles similares a los de 2024, logrando el lleno técnico en los dos fines de semana centrales. El balance mensual se cerró por encima del 80 % en parcelas y del 90 % en las cabañas.

En julio, sin embargo, la ocupación en los campings alicantinos registró un descenso respecto al mismo periodo del 2024. Las parcelas se situaron en un 75 % de ocupación frente al 85 % alcanzado el año anterior, mientras que en el caso de los bungalows la cifra se mantuvo estable en un 90 %, igualando los registros del ejercicio pasado.

Spa del camping de La Marina, en plena Costa Blanca. / INFORMACION

Según Patrick Le Metayer, presidente en funciones de la asociación, “los campings de la provincia han logrado unos resultados positivos durante este verano. Cada vez más turistas valoran este modelo de alojamiento, que combina comodidad con una completa oferta de servicios en un mismo espacio y que incluye desde piscinas con toboganes, parques infantiles y actividades de animación, hasta una variada oferta de restauración. Todo ello en resorts al aire libre que combinan naturaleza, comodidad y servicios”.

Para el mes de septiembre, se espera una ocupación superior al 60%. A pesar de que este periodo suele ser más imprevisible debido a las reservas de última hora, que dependen directamente de la previsión meteorológica. "La ocupación prevista se espera que aumente gracias a las reservas de último momento. Las cabañas de los campings alicantinos siguen siendo el punto fuerte en cuanto a ocupación, que rondará una media de 70%”, ha añadido Le Metayer.

Procedencia

Durante los meses de julio y agosto ha predominado el turismo nacional, principalmente familias que viajan con niños y personas mayores. A partir de septiembre, sin embargo, se prevé que el perfil turístico cambie siguiendo la tendencia de años anteriores y se incremente la llegada de visitantes del norte y centro de Europa.

Durante este periodo, está prevista la ocupación mayoritaria de cliente senior, que destaca por su elección de la Costa Blanca para disfrutar de su estancia durante los meses de invierno, aprovechando que los campings de la provincia permanecen abiertos todo el año.