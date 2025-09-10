CC OO y UGT reivindican ante la patronal en Alicante la reducción de la jornada laboral

CC OO y UGT, como ha sucedido en el resto de España, han reivindicado la reducción de la jornada laboral ante la sede en Alicante de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). Delegados de ambos sindicatos han llevado a cabo esta acción para poner de manifiesto la urgencia en la aprobación de las nuevas medidas laborales que, remarcan, adecúan la situación de los derechos laborales a la realidad de la economía española. Según afirman, la mejora en la productividad y en los resultados económicos debe llegar a la clase trabajadora, sobre la base de que cada día que se impone una jornada laboral de 40 horas que está completamente obsoleta es beneficio que se detrae a las plantillas.

Según explican, en un buen número de empresas la jornada ya está reducida, lo que, resaltan, demuestra que es una medida más que posible. Según defienden, solo en aquellas en las que el empleo es más precario se mantiene, lo que empieza a ser ya la consolidación de una injusticia. Esta medida, añaden, beneficiaría aproximadamente a 1.481.000 trabajadoras y trabajadores solo en la Comunidad Valenciana, gran parte de ellos de la provincia de Alicante, en sectores como el comercio, la industria manufacturera, la hostelería y la construcción.

La concentración de los delegados sindicales. / INFORMACION

Los sindicatos señalan que el rechazo de la nueva normativa laboral muestra que partidos como PP, Vox y Junts, anteponen intereses partidistas a la consolidación de derechos laborales que deberían ser una realidad cuanto antes. En el Congreso, subrayan, estos partidos se retratan y muestran que los intereses que defienden no son, precisamente, los de la clase trabajadora.

Tumbar esta ley, afirman, no acaba con el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos CCOO y UGT van a seguir manteniéndolo en la agenda sociopolítica durante toda la legislatura. Y, en este sentido, van a exigir al Gobierno un nuevo proyecto de ley sobre reducción del tiempo de trabajo y un reglamento para el control efectivo del tiempo de trabajo en las empresas.

Irresponsabilidad

Los sindicatos mayoritarios siguen considerando que es el momento de reducir la jornada a 37,5 horas semanales y, por ello, van a seguir movilizados hasta lograrlo. "Ignorar esta demanda social es irresponsable y, además, escudarse en el impacto en la productividad suena a la hecatombe que anunciaban con otras medidas (subida del SMI o la reforma laboral) que no solo no se ha producido, sino que el resultado ha sido una mejora notable de la situación económica y una multiplicación de los beneficios multimillonarios de las empresas", aseveran.

CC OO y UGT, indican que esta reivindicación es una medida de justicia social, además de suponer una reclamación por la salud física y mental, por la igualdad y para la creación de empleo. Otras medidas que se suspenden con la no aprobación de esta ley, detallan, son "un mejor control de las horas extraordinarias no pagadas y, en general, de la escandalosa economía sumergida que, especialmente en nuestra comunidad, es una plaga que empobrece a trabajadoras y trabajadores. Votar contra esta medida es votar a favor de la precariedad laboral y de continuar con el abuso en las jornadas", concluyen.