El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet

Le prometieron una elevada rentabilidad por su dinero, pero acabó arruinado. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha cancelado las deudas de un ciudadano que llegó a perder su casa y tuvo que vivir en la calle tras caer en una estafa por internet. Se trata de uno de los últimos ejemplos de la aplicación de la denominada Ley de Segunda Oportunidad, que permite a los particulares librarse de las deudas que arrastre, siempre que haya intentado pagar todo lo que estaba en su mano y haya actuado de buena fe.

En esta ocasión, el importe perdonado ascendía a unos 50.000 euros y entre los deudores se encontraba la Agencia Tributaria, además de algunas entidades bancarias, según el auto al que ha tenido acceso este diario. Un caso que han llevado desde el despacho de Olima Legal, que dirige Joaquín Puch, y del que se hizo cargo el abogado Adrián Roca.

Los problemas empezaron cuando el afectado decidió realizar una inversión a través de internet, después de que le hubieran prometido una elevada rentabilidad. Lejos de conformarse con sus ahorros, el hombre creyó estar ante la oportunidad de su vida y cometió el error de endeudarse para destinar una cantidad aún mayor a lo que creía que iba a ser un buen negocio.

Sin embargo, al poco tiempo descubrió que todo era una estafa de las muchas que se producen a través de la red y ya nunca pudo recuperar las cantidades invertidas. Pese a que presentó la correspondiente denuncia ante las autoridades, los bancos no dudaron en reclamarle el dinero, con los correspondientes intereses.

Vendió la casa

Fue entonces cuando decidió vender su vivienda para hacer frente a las reclamaciones de los acreedores, pero la cantidad que consiguió por el inmueble no fue suficiente para cubrir el total de sus deudas. Por si fuera poco, la Agencia Tributaria le envió un requerimiento porque la venta del piso le generó una ganancia patrimonial -la diferencia entre el valor de compra y el de venta-, por la que también se debe pagar el correspondiente porcentaje en la declaración de la renta.

De esta forma, en poco tiempo, el afectado incluso se vio obligado a vivir en la calle y con una deuda pendiente de más de 50.000 euros, que limitaba sus posibilidades de rehacer su vida.

Por suerte, logró sacar la cabeza y empezó a recuperarse. Ahora, con la aplicación de la exoneración del pasivo insatisfecho, podrá olvidarse para siempre de esa losa y enderezar su situación financiera, según apunta Adrián Roca.

Como las empresas

Aunque fue en 2015 cuando se aprobó que los ciudadanos particulares pudieran acogerse a la figura del concurso de acreedores para quedar exonerados de sus deudas -una vez que demostraran que habían hecho lo posible por pagarlas y que habían actuado de buena fe-, ha sido en los últimos dos años cuando se ha producido una auténtica avalancha de demandas, tras simplificarse los trámites con el conocido como 'concurso exprés'.

Gracias a este procedimiento, aquellos particulares que están endeudados, pero que ya no cuentan con nada de patrimonio para hacer frente a las mismas pueden quedar libres de sus préstamos, como ocurre con las empresas.