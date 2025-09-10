Open AI y Oracle firman un acuerdo por 300.000 millones de dólares

Open AI y Oracle han dado a conocer la firma de un acuerdo de colaboración por 300.000 millones de dólares. La ola inversora que supone la inteligencia artificial está demoliendo cualquier previsión y monopolizando los movimientos de capitales de gran volumen a escala mundial. Según ha avanzado 'The Wall Street Journal', OpenAI ha firmado un contrato para la compra de 300.000 millones de dólares en capacidad de cómputo durante cinco años a Oracle. Ese compromiso de pago supera incluso los ingresos actuales de Open AI.

El acuerdo es uno de los contratos de servicios en la nube más grandes jamás firmados, lo que refleja cómo el gasto en centros de datos de IA está alcanzando nuevos máximos a pesar de la creciente preocupación por una posible burbuja que rodea a la inteligencia artificial.

Según el contrato entre ambas multinacionales, Open AI ha calculado que requerirá 4,5 gigavatios de capacidad, capacidad de almacenamiento aproximadamente comparable a la energía consumida por unos cuatro millones de hogares en Occidente.

Las acciones de Oracle subieron un 40% este miércoles gracias a una proyección de crecimiento de 14 veces para 2030. La capitalización bursátil se acerca al billón de dólares.

Larry Ellison, el hombre más rico del mundo

Como complemento a todos estos anuncios y el subidón bursátil no sorprendió que el cofundador de Oracle Larry Ellison haya desbancado a Elon Musk (Tesla, Space X) como el hombre más rico del mundo. Los resultados trimestrales fueron el catalizador de ese incremento virtual de la fortuna de Ellison. Los resultados de Oracle muestran un estancamiento de los beneficios, pero, también, dibujan unas perspectivas poco comparables a las de otras compañías y sectores.

La revalorización de las acciones de Oracle han empujado su capitalización bursátil hasta los 969.000 millones de dólares (827.216 millones de euros), según datos recabados por Bloomberg. La cifra del millón de dólares está cerca y la inteligencia artificial es la llave de tanto optimismo.

Dado que Ellison posee el 41% de la tecnológica, su patrimonio se habría incrementado hasta los 397.000 millones de dólares (338.911 millones de euros). Esto sería suficiente para desplazar del podium al dueño de Tesla o SpaceX, cuya fortuna rondaría los 384.000 millones de dólares (327.813 millones de euros).

Poco beneficio y muchas expectativas

Oracle ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 2.927 millones de dólares (2.499 millones de euros) durante su primer trimestre fiscal, finalizado en agosto, lo que equivale a un estancamiento (-0,1%) respecto del resultado contabilizado 12 meses atrás.

Los ingresos alcanzaron los 14.926 millones de dólares (12.742 millones de euros), un 12,2% más. Por desglose, la división de computación en la nube brindó 7.186 millones de dólares (6.135 millones de euros), un 27,8% más, y la de software 5.721 millones de dólares (4.884 millones de euros), un 0,8% menos.

El área de servicios generó 1.349 millones de dólares (1.152 millones de euros) y el de 'hardware' otros 670 millones de dólares (572 millones de euros), un 6,8% y un 2,3% más, respectivamente.

Resultados trimestrales

"En el primer trimestre firmamos cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes. Esto dio lugar a un aumento del 359% en la cartera de pedidos pendientes, hasta alcanzar los 455.000 millones de dólares [388.424 millones de euros]. Ha sido un trimestre sorprendente y la demanda de infraestructura en la nube de Oracle sigue creciendo", ha afirmado la consejera delegada de Oracle, Safra Catz, según informa France Press. "En los próximos meses, esperamos firmar contratos con varios clientes adicionales por valor de miles de millones de dólares y es probable que los encargos pendientes superen el medio billón de dólares", ha añadido. Además, la compañía ha declarado un dividendo trimestral de 0,50 dólares (0,43 euros) por acción ordinaria pagadero el 23 de octubre a todos los tenedores que figuren como tal al cierre del 'parquet' el 9 de octubre.