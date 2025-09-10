Estos son los domingos y festivos que podrán abrir los comercios en Alicante en 2026

El Observatorio Valenciano del Comercio acaba de aprobar los 11 días festivos en los que las tiendas de toda la Comunidad podrán abrir sus puertas el próximo año, en virtud de la normativa autonómica. Unas aperturas con las que se pretende facilitar la atención al público en determinados momentos de mayor demanda -como la Semana Santa o la Navidad-, además de conciliar los intereses de los pequeños establecimientos con los de las grandes superficies, partidarias de una mayor libertad horaria.

Así, este organismo reúne a representante del pequeño comercio, las grandes cadenas de distribución, los sindicatos y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que ahora debe dar su visto bueno definitivo a la propuesta pactada. Algo que se espera que suceda sin mayor problema, toda vez que las fechas han sido pactadas por los representantes del sector.

Estos 11 días son los que la normativa permite abrir en todo el territorio autonómico, sin tener en cuenta su clasificación. Además, hay que recordar que la ley valenciana también recoge la existencia de Zonas de Gran Afluencia Turística, donde, además de estas fechas, el comercio también puede abrir en otros periodos.

Otros periodos

En concreto, en las Zonas de Gran Afluencia Turística estacional las tiendas pueden operar estos 11 festivos, además de los ubicados entre el Domingo de Ramos y el domingo posterior al Lunes de Pascua; y todos los del periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Una tienda en Alicante, durante la promoción del Black Friday. / ALEX DOMINGUEZ

Además, en las Zonas de Gran Afluencia Turística Anual, se permite la apertura en el periodo de Semana Santa y todos los domingos y festivos desde el 15 de junio hasta el 5 de enero.

Los 11 días que el Observatorio Valenciano del Comercio ha acordado dar libertad horaria el próximo año son:

4 de enero – Domingo. Campaña de Reyes.

11 de enero – Domingo. Rebajas de invierno.

3 de abril - Viernes Santo. Mayor afluencia turística.

5 de abril – Domingo de Pascua. Mayor afluencia turística.

5 de julio – Domingo. Rebajas de verano.

15 de agosto – Sábado. Asunción de la Virgen. Acumulación de festivos.

12 de octubre – Lunes. Fiesta Nacional de España. Acumulación de festivos.

29 de noviembre – Domingo. Campaña de Navidad.

13 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

20 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

27 de diciembre – Domingo. Campaña de Reyes.