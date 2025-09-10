¿Sabes a cuántos trabajadores afectaría la reducción de la jornada laboral en Alicante?

La jornada laboral de 37,5 horas semanales tendría un enorme impacto en Alicante. Nada menos que 618.000 trabajadores, un 80 % del total, se beneficiarían de esta medida que, al menos de momento, sigue sin prosperar en el Congreso de los Diputados. El fuerte peso de sectores como el comercio, la hostelería, la industria o la construcción, que todavía no cuentan con esta jornada reducida, harían que la incidencia en la provincia fuese más que destacada. Y es que, hasta el fecha, solo la mayor parte de los funcionarios y los trabajadores que dependen de algunos convenios minoritarios tienen ese tipo de horario o incluso menor.

La propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas continúa sin salir adelante, un hecho que, según se ha encargado de dejar claro el propio Ejecutivo, no impedirá que la medida se vuelva a plantear a corto plazo, con la esperanza de que, en esa ocasión sí, pueda prosperar.

Concentración sindical ante la sede de la CEV en Alicante. / INFORMACION

¿Pero qué impacto podría tener esta iniciativa en la provincia de Alicante si finalmente se convierte en realidad? Lo cierto es que mucho, según las estimaciones que maneja el Gobierno en función de lo recogido en los diferentes convenios colectivos. En la actualidad, solo la mayor parte de los funcionarios, así como trabajadores pertenecientes a sectores como el de la química o el de limpieza de centros de dependientes, disfrutan de esta jornada reducida, que en el caso de los limpiadores es incluso menor, al quedarse en las 35 horas.

La cuestión es que en la mayoría de convenios colectivos, a pesar de haberse introducido algunos recortes en la jornada, sigue sin llegarse a las 37,5 horas. Este es el caso del comercio, la hostelería, la industria manufacturera o la construcción, que, además, tienen un fuerte peso en la provincia alicantina, de ahí que la incidencia sería enorme en caso de que la propuesta saliese adelante. A ello, asimismo, habría que añadir actividades que no están reguladas por convenio debido a que son minoritarias y no cuentan con representatividad sindical ni patronal.

La hostelería sería uno de los sectores sobre los que impactaría la medida. / PILAR CORTES

Así, se calcula que en el conjunto de la Comunidad Valenciana serían 1.481.000 los trabajadores que saldrían beneficiados por la reducción de la jornada, de los cuales, alrededor de 618.000 pertenecerían a Alicante. Se trata, nada menos, que del 80 % de los afiliados a la Seguridad Social que tiene este territorio.

Pues bien, teniendo en cuenta este impacto, no es de extrañar que los sindicatos CC OO y UGT hayan protagonizado, como en el resto de las capitales de provincia del conjunto del Estado, un acto reivindicativo para reclamar la aprobación de la medida. Ha sido ante la sede en el propio Alicante de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), donde se han concentrado delegados de ambos sindicatos.

La secretaria general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Eva Calleja, incide precisamente en el hecho de que la provincia de Alicante sería una de las más beneficiadas, "porque también -lamenta- contamos con algunos de los sectores más precarizados". Además, señala que sería una forma de "democratizar" la jornada laboral, teniendo en cuenta, subraya, que "hay sectores y empresas que ya tienen esta reducción, mientras muchos otros no la disfrutan".

Coyuntura

En parecidos términos se expresa Yolanda Díaz Serra, secretaria general de UGT en la misma demarcación, quien subraya que "la mayoría de los convenios están en estos momentos en las 38,5 horas gracias a la negociación colectiva, por lo que no sería ningún esfuerzo descomunal reducir solo una hora más". Sobre todo, añade, en un momento como el actual en el que "disfrutamos de una buena coyuntura, con los datos de afiliación batiendo récords de forma continuada".

En la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), sin embargo, no son de la misma opinión. En más de una ocasión han defendido que la medida sería perjudicial sobre todo para las pymes y los pequeños negocios, que, según señalan, no podrían hacer frente a esta reducción de jornada. Además, rechazan imposiciones por parte del Gobierno y se remiten a la negociación colectiva.