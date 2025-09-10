El TSJ de Baleares rechaza el traslado de un trabajador de Aena a Alicante para cuidar a sus padres

El Tribunal Superior de Justicia de las Baleares ha ratificado la decisión de un juzgado de lo social de Palma que rechazó conceder el traslado a un trabajador de Aena al aeropuerto de Alicante-Elche, provincia donde residen sus padres, para atender a su padre enfermo. El traslado fue rechazado por no acreditar que el cambio de residencia contribuiría a la mejoría de la enfermedad del padre, según informa la agencia Servimedia.

El demandante presta servicios en el aeropuerto de Son Bonet desde 2016 en la categoría profesional de bombero y solicitó trabajar en el aeropuerto de Alicante-Elche argumentando este derecho en un artículo del convenio colectivo que contempla el traslado por enfermedad grave o crónica del trabajador o familiares a su cargo, siempre que el cambio de residencia ayude a la mejoría de la enfermedad y esté acreditado por certificado médico oficial.

Aviones estacionados en el aertopuerto de Alicante-Elche. / HECTOR FUENTES

Los progenitores del demandante, nacidos en 1950 y 1960, residen en una vivienda aislada en una zona rural de la provincia alicantina. El padre está diagnosticado de cardiopatía, fibrilación auricular en tratamiento con anticoagulante para la prevención de ictus y embolia sistémica; la madre sufre asma bronquial en tratamiento e hipotiroidismo. El traslado fue rechazado por no acreditar que el cambio de residencia contribuiría a la mejoría de la enfermedad del padre.

En su recurso, el trabajador alegó una "incongruencia omisiva" de la sentencia de instancia al no valorar de forma manifiesta la documentación médica aportada respecto a su madre, pues solicitaba que el procedimiento contemplara a ambos progenitores.

Por su parte, los magistrados fundamentan su decisión en que no se cumplen los requisitos propios de la modificación de los hechos probados, por lo que el recurso adolece de una "correcta formulación fáctica". Además, recuerdan que la resolución no concluye explícitamente que los progenitores estén "a su cargo", pues las declaraciones de IRPF de los padres reflejan ingresos procedentes de pensiones y atribuciones de rentas.

Turno de Trabajo

En cuando a la jornada laboral del recurrente, ha quedado expuesto que "disfruta de un turno de trabajo que le permite un día de descanso y realizar un único turno de 24 horas a la semana, lo cual le permite residir en Alicante de forma continuada para llevar a cabo el cuidado de sus familiares en caso de que el mismo sea realmente necesario".

"La falta de constatación de los requisitos en función de los hechos probados impide que prospere el recurso presentado y a su vez la demanda. Procede la confirmación de la sentencia en la medida que la resolución judicial examinada no comete las infracciones normativas ni de jurisprudencia alegadas en el recurso", concluye la Sala. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.