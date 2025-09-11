Las incapacidades laborales pasan factura en Alicante: 2.100 millones, según un informe presentado por la CEV

Las incapacidades laborales tienen un coste estimado de 2.100 millones de euros anuales en la provincia de Alicante o, lo que es lo mismo, alrededor de un 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) de este territorio. Así se desprende de un informe elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Científicas (Ivie), que ha sido presentado este jueves en un acto organizado por la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Elche. El estudio también subraya que el porcentaje de jornadas perdidas ha aumentado un 40 % y se sitúa en máximos.

España, según el informe, se ha posicionado como uno de los países de la UE con mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) y con el ritmo de crecimiento más acelerado. Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas por IT en Régimen General ha pasado de 242 millones a 368,7 millones, un aumento del 52%. Estos niveles representan un 5,6% de jornadas no trabajadas en un año sobre las potenciales, frente al 4,1% de 2018.

En la Comunidad Valenciana también se observa ese crecimiento disparado, aunque ligeramente por debajo de la media nacional, con un aumento del 40 % desde 2018. En 2023 las jornadas perdidas por IT supusieron el 5,3 % de las jornadas anuales (València 5,5 %, Castelló 5,4 % y Alacant 5 %) frente al 3,8 % de 2018, un aumento de 1,5 puntos.

De esta forma, el coste estimado de la incapacidad temporal alcanza en la Comunidad Valenciana los 7.100 millones de euros, lo que equivale al 5,1% del PIB regional, y supone un crecimiento del 48 %, es decir, 2.300 millones de euros más que en 2018. En el caso de la provincia de Alicante, el coste se situaría alrededor de los 2.100 millones.

Estos datos han sido analizados en la jornada "Radiografía de la IT en España", organizada por la CEV en Elche, y en la que Umivale Activa y el Ivie han presentado las principales conclusiones de su estudio Evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España, haciendo especial hincapié en los resultados de la Comunidad Valenciana. En el estudio, dirigido por los investigadores del Ivie, José María Peiró y Lorenzo Serrano, también ha participado un equipo integrado del propio instituto formado por Francisco J. Goerlich, Consuelo Mínguez y Fernando Pascual, y Juan Miguel Mesa y Marija Davcheva, por parte de Umivale Activa.

Un instante del acto de presentación del informe. / INFORMACION

Durante la apertura del acto el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha advertido que “el absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales retos para empresas, trabajadores y administraciones”. Según ha señalado, “este fenómeno impacta en la productividad y competitividad de las empresas, incrementa el gasto de la Seguridad Social y presiona al sistema sanitario”.

Colaboración

En este sentido, ha defendido que es necesario afrontarlo con una visión realista, reforzando la colaboración público-privada entre Seguridad Social, mutuas, servicios sanitarios y empresas; promoviendo entornos de trabajo más saludables y seguros; mejorando la gestión de las bajas médicas evitando duplicidades, y avivando la concienciación social, “para que el absentismo no se perciba como un derecho sin límites y actuemos con responsabilidad”.

“El absentismo no puede normalizarse ni convertirse en un tabú. Solo desde el diálogo, la colaboración y la corresponsabilidad podremos equilibrar salud y productividad, y garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar”, ha concluido.

El informe utiliza los microdatos anonimizados de la Estadística de IT del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la evolución de la IT entre 2016-2023. Esta estadística recoge todos los procesos de IT registrados en España con sus características, más de 62 millones de procesos anonimizados, permitiendo un nivel de detalle que no había sido posible hasta el momento, así como un grado de representatividad completa del fenómeno.

Además, se ha cruzado toda esa información con la ofrecida por los microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y también se ha trabajado con los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El uso combinado de diferentes bases de datos derivadas de fuentes solventes y ampliamente consolidadas ha permitido realizar un análisis integrador de un amplio número de determinantes potenciales de la IT y también sus diferentes formas de manifestarse.

Los participantes en el acto de presentación. / INFORMACION

La Comunidad Valenciana muestra unos resultados ligeramente más favorables en porcentaje de jornadas perdidas que la media nacional, principalmente porque la incidencia (número de bajas iniciadas por cada 1.000 trabajadores) es menor que la media de España. En la Comunidad, en concreto, se registraron 358 nuevos procesos por cada mil trabajadores en 2023, un 40 % más que en 2018. Sin embargo, el efecto positivo de esa menor incidencia se ha de analizar conjuntamente con una duración media de bajas considerablemente más larga (para asalariados, 38 días a nivel nacional y 49 días en la Comunidad).

Larga duración

Precisamente, en la Comunidad Valenciana la cifra de bajas de larga duración ha crecido por encima de la media, ya que se ha multiplicado por 2,2 en el periodo hasta alcanzar las 15.800 en 2023. La prevalencia de los procesos de larga duración ha alcanzado 8,7 por mil trabajadores, incrementado un 94 % respecto a 2018. Dentro de la región, Castellón es la provincia que experimenta la mayor tasa de prevalencia, un 10,8 de procesos en vigor de larga duración.

Otro factor fundamental que también contribuye a los niveles máximos de IT es el incremento de las jornadas perdidas de las personas que acumulan más de un proceso en 12 meses. el 46,6 % de los trabajadores con baja activa en 2023 fueron repetidores en la Comunidad, una cifra en constante ascenso que explica por sí sola la práctica totalidad del aumento del absentismo por IT en los años estudiados. De esta forma, los repetidores suponen el 12,9 % de la población protegida, y han registrado un crecimiento del 72 % respecto a 2028. Por provincias, las personas repetidoras suponen, respecto al total de trabajadores, el 13,7 % en Valencia, el 12 % en Alicante y el 11,6 % en Castellón.

El informe lanza una alerta rotunda, al señalar que “el absentismo por incapacidad temporal es un reto estratégico y económico de primer orden que requiere una respuesta inmediata, basada en la evidencia científica y coordinada de los gestores implicados. Evidentemente, las crisis económicas y el desempleo no pueden ni deben ser las vías para moderar las tasas de absentismo por IT, algo que debe venir de cambios en la regulación y el funcionamiento del sistema de gestión de los procesos de IT, las condiciones de trabajo y la cultura laboral. Está en juego, el buen funcionamiento de los recursos sanitarios y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”.