Indra ya ultima la visita a la fábrica de Oviedo para instalar un centro de I+D

La dirección de la multinacional de defensa Indra, compañía con ambiciosos planes de inversión en Asturias, está preparando una visita al recinto de la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, con el objetivo de estudiar el espacio idóneo para instalar un centro de investigación y desarrollo (I+D). Según fuentes del Ayuntamiento ovetense, el desplazamiento de directivos de la empresa a las instalaciones tendrá lugar en las próximas semanas.

Los planes de Indra en Asturias se centran principalmente en El Tallerón de Gijón, adquirido a Duro Felguera para construir una fábrica de vehículos blindados. La compañía invertirá 43 millones de euros en la remodelación de las instalaciones. Pero la empresa presidida por Ángel Escribano, que el pasado martes acudió a Oviedo para reunirse con Adrián Barbón y políticos y empresarios regionales, está en busca de más terrenos en la comunidad para diferentes actividades. Además de explorar terrenos mineros de Hunosa en Mieres y Langreo para ubicar una pista en la que probar los vehículos que salgan de El Tallerón, Indra contempla la posibilidad de implantar un centro de I+D en el recinto ovetense de La Vega, tal como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Según fuentes conocedoras, una de las naves de La Vega que podrían interesar a Indra es el conocido como taller de utillaje, denominado como «m-5» en los documentos técnicos del complejo ovetense. El edificio, ubicado en el centro del recinto, es uno de los más amplios de La Vega: tiene 3.798,5 metros cuadrados. Es utilizado habitualmente para actos culturales como los Premios Princesa de Asturias o el festival de vanguardia Link, recientemente celebrado.

Con todo, la cúpula de Indra quiere esperar a conocer in situ las instalaciones de la antigua factoría ovetense para valorar la operación.

Desde septiembre de 2024, la propiedad de los terrenos de La Vega se reparte entre el Ministerio de Defensa, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo. Todas las naves del recinto pertenecen al consistorio ovetense salvo la de cañones, dependiente del Gobierno regional y donde está previsto que se desarrolle un polo empresarial del sector biotecnológico. Por lo tanto, todo apunta a que el Ayuntamiento dirigido por Alfredo Canteli –quien asistió el martes a un encuentro de Escribano con empresarios en la Cámara de Comercio ovetense– tendrá un papel relevante en las negociaciones.

Mientras tanto, Indra avanza con sus planes de El Tallerón al solicitar oficialmente al Ejecutivo asturiano que sea considerado Proyecto de Interés Estratégico (PIER), lo cual agilizaría los trámites administrativos y facilitaría el acceso a incentivos y financiación pública. Desde el Principado han asegurado que la petición se analizará «con gran interés».