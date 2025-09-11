El precio de los pisos expulsa a las nuevas familias de la ciudad de Alicante

Conducir más de 80 kilómetros diarios a cambio de poder emanciparse o dejar por fin el piso compartido y traerse a la familia desde su país de origen. Es la realidad a la que se enfrentan cada vez más parejas jóvenes y trabajadores inmigrantes ante los elevados precios que alcanza la vivienda en la ciudad de Alicante y su área metropolitana, tanto en el caso del alquiler, como en el de compra.

Una situación que está provocando un auténtico éxodo de residentes hacia el interior de la provincia, siguiendo el curso que marcan la autovía A-31, a través de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, y la A-7, hacia la zona de la Montaña, según confirman las inmobiliarias consultadas por este diario. Tanto es así que en poblaciones como Elda y Novelda, los profesionales calculan que entre un 20 % y un 30 % de la demanda actual ya responde a este perfil.

Hasta ahora, lo habitual es que los alicantinos que no querían pagar los elevados precios de la capital o que deseaban viviendas más grandes o con urbanización optaran por San Vicente o Sant Joan. Sin embargo, la presión de la demanda ha disparado los precios también en estas poblaciones y, de hecho, en el caso de la primera ya no es extraño que las parejas jóvenes del municipio busquen refugio en Agost, según apuntan fuentes del sector.

Entrada a Monforte, donde están comprando pisos muchos alicantinos. / JOSE NAVARRO

"Es que la diferencia de precio es brutal y ya hay mucha gente que no puede asumir lo que vale un piso en Alicante", apuntan desde la inmobiliaria Kasalista de Novelda, que pone como ejemplo el último ático que han vendido a un comprador de este tipo en Monforte por 140.000 euros. Una cantidad que en la capital de la provincia apenas daría para un modesto piso de 55 metros, con suerte.

Más cerca del polígono

Esta última población es la más demandada en estos momentos, al ser la más cercana y la que tiene el acceso más cercano a la autovía. "Si trabajas en el polígono de Las Atalayas o en Pla de la Vallonga, llegas antes que desde Alicante", aseguran en otra agencia de la zona, donde calculan que más del 20 % de las consultas que atienden actualmente es de clientes llegados desde la capital provincial.

De hecho, tanto en Novelda, como en Monforte, lo que empieza a escasear es la oferta, tras varios años en los que prácticamente no se ha construido nada. Aún así, si se miran los datos de portales como Idealista, las cifras siguen saliendo. Mientras que en Alicante el metro cuadrado ya cotiza a una media de 2.437 euros, en Novelda -sin la presión que supone el turismo y los compradores europeos- aún está por debajo de los 1.000 euros, a pesar de haber subido más de un 17 % en el último año.

Gasto en gasolina

Pero la onda expansiva de este fenómeno llega bastante más allá. En concreto hasta Elda, donde profesionales como David Felipe, de la inmobiliaria Rubisan, estima en más de un 35 % la demanda procedente de Alicante en este municipio. Una cifra más que llamativa, si se tienen en cuenta los 38 kilómetros de distancia que separan ambas poblaciones.

"Les compensa de sobra, por mucho que gasten en gasolina. Es que muchos en Alicante, directamente, no podrían tener una casa", señala el experto, que destaca que el perfil más habitual es el de familias latinoamericanas que quieren comprar. Al respecto, cabe recordar que Elda ha aparecido muchos años entre la población con más de 50.000 habitantes con la vivienda más barata de toda España, una condición que también ha provocado la llegada de numerosos inversores en busca de gangas para rentabilizarlas luego en el mercado de alquiler.

A día de hoy, el precio medio del metro cuadrado aún ronda los 850 euros, apenas un tercio que en la ciudad de Alicante.

Un barrio residencial en Monforte. / JOSE NAVARRO

También hacia la montaña

Aunque el corredor del Vinalopó es el que acapara a un mayor porcentaje de familias "expulsadas" de la gran ciudad, también se percibe este mismo fenómeno en las poblaciones conectadas por la A-7, como Ibi. "Viene mucha gente joven, que buscan pisos grandes y a buen precio", asegura Victoriano Albert, desde la Inmobiliaria La Foia.

En este caso la distancia es aún mayor, de 42 kilómetros, lo que supone que quien mantenga su trabajo en la ciudad de Alicante deberá conducir más de 80 kilómetros diarios para ir y volver del trabajo. "Con el tráfico que hay, nos dicen que incluso llegan antes que algunos compañeros que viven allí", insiste Albert, que asegura que este perfil de comprador es cada vez más habitual en el último año. Allí el metro cuadrado cotiza a 968 euros.

Aunque para algunos pueda ser una solución al problema de acceso a la vivienda que existe actualmente, lo cierto es que esta emigración hacia el interior supone una carga añadida para unas infraestructuras que, sobre todo en el caso de la A-31, ya soportan niveles de tráfico muy elevados. Una situación que, probablemente, obligará a repensar el esquema de comunicaciones de la provincia y a potenciar alternativas, como la línea de Cercanías que recorre el Vinalopó hasta Villena.