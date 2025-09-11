El presidente de CEV adelanta a noviembre las elecciones en la patronal

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha decidido adelantar las elecciones en la organización empresarial para renovar tanto su cargo como los restantes de la asamblea que toque renovar. El dirigente se presentará a renovar el cargo, en el que resultó elegido por primera vez en 2011, lo que implica que completará un ciclo de 18 año cuando termine el nuevo período.

Navarro tiene previsto reunirse esta tarde con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para explicarle la decisión. La asamblea electoral se celebrará el 6 de noviembre. Previamente, el 18 de septiembre se reunirá la junta directiva de la organización para conocer el adelanto y tomar las medidas oportunas encaminadas a iniciar el proceso.

El proceso también implicará la celebración de elecciones para renovar los cargos de las estructuras provinciales de la organización, en las que, en principio, también optarán a la reelección sus actuales responsables. En el caso de Alicante, el ilicitano Joaquín Pérez ha confirmado su intención de seguir al frente de la institución. "Aún queda mucho trabajo por hacer. Mi intención es continuar", ha asegurado a este diario el también fundador de Grupo Soledad. Pérez ocupa este cargo desde enero de 2022, cuando relevó a Perfecto Palacio.

2022

Las últimas elecciones presidenciales en la CEV tuvieron lugar en enero de 2022, con lo que el adelanto en realidad es solo de dos meses. En la asamblea de julio de 2024, la patronal aprobó una modificación de sus estatutos para eliminar el límite de mandatos presidenciales, que hasta la actualidad impedía ocupar la presidencia ininterrumpidamente por más de ocho años.

Salvador Navarro se dirige a la asamblea de la CEV / Levante-EMV

Este cambio fue introducido expresamente para propiciar que Navarro continuara en el cargo. El citado límite se introdujo cuando la provincial de Valencia CEV se transformó en autonómica y asumió toda la representación empresarial en 2018 después del hundimiento de la hasta entonces autonómica Cierval y de las otras dos provinciales, la CEC castellonense y la Coepa alicantina por la mala gestión y las consecuencias derivadas de la Gran Recesión. Aunque Navarro ya llevaba siete años en la CEV, la reestructuración patronal hizo tabula rasa y sus ocho años máximos de mandato empezaron a contar en 2018 y terminaban en 2026.

CEOE

Esta medida la adoptó después de que hiciera lo propio el presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi. El líder empresarial finaliza su segundo mandato a finales de 2026 y todavía tiene que pronunciarse sobre si se presentará a la reelección o no. Si sigue, Navarro y la CEV de la Comunitat Valenciana seguirán siendo uno de sus principales baluartes. Pero en el supuesto de que finalmente dé un paso al lado, el presidente de la patronal autonómica aparece como un candidato con probabilidades, una figura de consenso para no dar el poder a Cataluña ni Madrid. Además, el derrotado Gerardo Cuerva en las últimas presidenciales de Cepyme, a favor de la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel, podría postularse para presidir la patronal de Andalucía, lo que seguramente jugaría en favor de Navarro.