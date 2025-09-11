Sprinter invertirá 20 millones para reforzar su red: estas son las comunidades en las que abrirá nuevas tiendas

La multinacional JD Group refuerza su apuesta por la cadena de tiendas de artículos deportivos Sprinter y acelera su expansión. Aunque la reconversión de algunos establecimientos parecía apuntar a una pérdida de peso de la enseña alicantina en favor de la impulsada por su matriz británica, lo cierto es que la cadena no deja de crecer con nuevas aperturas.

La última de ellas, este mismo jueves en Málaga, en la que ha sido la séptima inauguración de este ejercicio, en el que aún prevén abrir otras ocho localizaciones, hasta alcanzar los 220 puntos de venta. Un ritmo que prevé aumentar el próximo año, cuando Sprinter ha presupuestado 20 millones de euros para poner en marcha otros tantos establecimientos, según confirma a este diario el director de Retail de la compañía, César Cuadrillero.

Eso sí, una expansión que se centrará en la península ibérica, tras los malos resultados de la experiencia que la firma cosechó con intento de introducirse en el mercado de Países Bajos. "Aún tenemos mucho potencial para seguir creciendo en España", asegura Cuadrillero.

De hecho, los planes de la cadena pasan por consolidar su presencia en aquellas comunidades en las que ahora su red es menos tupida. De esta forma, el esfuerzo en nuevas aperturas se centrará en 2026 en las regiones del Norte, como el País Vasco, en Madrid y en Cataluña, según el ejecutivo, que destaca las buenas perspectivas para el negocio en un país donde el 86 % de la población practica algún tipo de deporte.

Un negocio más femenino

Sprinter cumple este año su 30 aniversario, un momento que ha aprovechado para hacer balance y analizar los cambios del sector en este tiempo. Por ejemplo, la feminización de la clientela, lo que también se ha traducido en el diseño de las tiendas del grupo. Los tonos más oscuros de las primeras épocas han dado paso a unos establecimientos donde predomina más la claridad y el blanco, como apunta el director creativo de la firma, Eduardo G. Recio. Eso sí, los destinatarios mayoritarios de los artículos que se compran siguen siendo los hombres, como apunta el director de Retail, ya que muchas veces ellas compran para sus hijos o sus maridos.

El efecto Lamine Yamal y Mbappé El fútbol sigue siendo el deporte rey en España, pero, además, vive un momento dulce. Al menos, así lo reflejan las ventas de Sprinter, donde esta categoría se mantiene entre las que más facturan en sus establecimientos. "Hay que pensar que en estos momentos tenemos en La Liga española a Mbappé y Lamine Yamal, y cuando hay dos grandes iconos como estos, se nota. Ya ocurrió cuando estaban Messi y Cristiano Ronaldo y ahora se está repitiendo", asegura el director de Retail de la cadena, César Cuadrillero. Junto al anterior, el atletismo también se consolida entre las categorías que más facturan. En este caso, tanto por el fenómeno del running, como por la moda de llevar zapatillas para estar cómodo en el día a día. El tercer superventas sería la moda fitness para ir al gimnasio, en este caso con preponderancia de las mujeres.

Aunque en las más de 200 tiendas de la compañía hay establecimientos de todo tipo, la apuesta actual son locales de alrededor de 700 metros cuadrados. Unas dimensiones que permiten mantener un surtido adecuado e incluir algunas experiencias para reforzar la satisfacción y la fidelidad de los clientes.

La firma con sede en el polígono de Las Atalayas cuenta ya con una plantilla de más de 5.200 trabajadores, de los que 4.252 están empleados en la red de establecimientos, otros 700 realizan diferentes labores en las oficinas centrales de la firma y 252 se encargan de su centro logístico.

Uno de los establecimientos de la cadena. / INFORMACIÓN

De acuerdo con las últimas cuentas depositadas por Sprinter en el Registro Mercantil, cerradas a fecha de enero de 2024, la compañía facturó 662 millones de euros, con un incremento del 13 % con respecto al ejercicio anterior.

Historia

Sprinter nació en 1995, cuando las familias Segarra y Bernad decidieron unir fuerzas y abrieron su primera tienda en València. Al año siguiente iniciaron su expansión por la Comunidad Valenciana, y solo tres años más decidieron dar el salto a nivel nacional.

La buena evolución de la compañía llamó la atención de la multinacional británica JD, que entró en su accionariado en el año 2011, dentro de su estrategia para abordar el mercado de la península ibérica. Una estrategia que en el año 2017 les llevaron a firmar un acuerdo con la portuguesa Sonae -propietaria de Sport Zone-, que se acabó incorporando también al capital de la sociedad para conformar lo que denominaron Iberian Sports Retail Group (ISRG), donde se concentró la gestión de las distintas enseñas de sus propietarios.

Sin embargo, a mediados de 2023, Sonae y la familia decidieron vender su participación, y JD pasó a ser el único propietario.

Un momento de la inauguración de la nueva tienda de Sprinter. / INFORMACIÓN

Con el cambio accionarial, la británica apostó por reconvertir algunas de las tiendas de Sprinter bajo el rótulo de JD. Una transformación que, según afirma César Cuadrillero, se ha limitado a sólo 14 establecimientos que, por tamaño o ubicación, se ajustan mejor al perfil de esta segunda enseña, más focalizada en la moda urbana. Sin embargo, asegura que ya no hay planes para nuevas reconversiones y que la matriz del grupo ha reforzado su apuesta por su filial alicantina.