El aeropuerto de Alicante-Elche registra el mejor agosto de su historia con más de 67.000 pasajeros diarios

Nuevo récord para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Las instalaciones de El Altet atendieron el pasado mes 2.098.522 pasajeros, un 6,9 % más, en lo que supone el mejor agosto de su historia, de acuerdo con el balance publicado este viernes por Aena.

Una cifra que supone que cada día utilizaron las instalaciones de El Altet más de 67.000 personas, una cifra superior, por ejemplo, a la población total que tienen municipios como Elda o Alcoy en la provincia.

Eso sí, este número no supone el récord absoluto mensual del aeropuerto, que se alcanzó en julio, con 2.106.991 pasajeros, ya que tradicionalmente este es el mes en que más viajan los europeos, mayoritario en El Altet.

Así, del total de viajeros contabilizados en agosto, 1.857.496 fueron extranjeros, un 9,9 % más, mientras que el tráfico nacional registró una nueva caía del 10,8 %, hasta los 240.146 usuarios, en línea con la tendencia de los últimos meses.

Vista aérea del aeropuerto Alicante-Elche. / RAFA ARJONES

Dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de agosto con 714.903 viajeros; seguido de Alemania, con 131.894; Países Bajos, con 113.800; Francia, con 108.473; y Bélgica, con 97.816.

En cuanto a los vuelos, el aeropuerto alicantino registró en agosto un récord mensual con un total de 12.593 operaciones atendidas, lo que implica un incremento del 5,4% respecto al mismo mes de 2024.

Datos acumulados

Con esta última actualización, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ya acumula un total de 13.410.004 pasajeros durante los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De esta forma, El Altet es el tercer aeropuerto, entre los grandes españoles, que más crece en lo que va de 2025, únicamente superado por València, con un incremento del 9,2 %, y por Fuerteventura, con un 9,4 %.

Pasajeros desembarcando de un avión de Ryanair en el aeropuerto de El Altet. / Rafa Arjones

Respecto a los vuelos, desde enero hasta agosto se operaron un total de 83.833 movimientos, un 9% más que en 2024.

A nivel nacional, el conjunto de aeropuertos gestionados por Aena registró 216,7 millones de euros entre enero y agosto, lo que supone un incremento del 4,1 %. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lidera la clasificación con 45 millones de usuarios, un 2,7 % más; seguido por Barcelona-El Prat, con 38,3 millones, un 4,1 % más; Palma de Mallorca, con 23,8 millones, un 1,8 % más; Málaga, con 18,1 millones y un aumento del 1,8 %; y en quinta posición se sitúa Alicante.