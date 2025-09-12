Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector bancario

El Govern catalán ve "muy relevante" que el consejo del Sabadell rechace la opa del BBVA de forma "clara y unánime"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, visita la delegación del Govern en Francia, ubicada en París, acompañado de la delegada, Eva Doya, y del embajador del Gobierno en el país, Victorio Redondo.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, visita la delegación del Govern en Francia, ubicada en París, acompañado de la delegada, Eva Doya, y del embajador del Gobierno en el país, Victorio Redondo. / Govern

Sara González

París (Enviada especial)

El Govern de Salvador Illa considera que es "muy relevante" que el consejo de administración del Banc Sabadell haya rechazado por unanimidad la oferta de compra presentada por el BBVA. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que se trata de una respuesta "clara". Tratanto de no pisar ningún callo añaden que "respetan" el proceso de decisión y que ahora todo quedará en manos de los accionistas, aunque en los últimos meses tanto el president de la Generalitat como sus consellers se han mostrado contrarios a la opa.

En el Govern están convencidos que las condiciones fijadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para preservar "el interés general" están siendo útiles para que la opa no acabe resultando lesiva para los intereses de las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos de Catalunya. No obstante, se acogen a la "prudencia" sobre la decisión final que acaben tomando los accionistas del Sabadell a sabiendas también de que cabe la posibilitat que el BBVA acabe elevando su oferta.

"Yo preferiría que no saliera adelante", llegó a manifestar públicamente Illa el pasado mes de junio en las jornadas que organiza el Cercle d'Economia con toda la flor y nata del mundo empresarial en la primera fila.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
  2. El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
  3. Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
  4. El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
  5. Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
  6. Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
  7. La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
  8. Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional

Roban en los coches de tres profesores en solo cuatro días

Roban en los coches de tres profesores en solo cuatro días

IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche: fecha, precios e inscripciones

IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche: fecha, precios e inscripciones

Castellón acoge el gran foro de comunicación que marca el futuro de las pymes con innovación, propósito y confianza

Castellón acoge el gran foro de comunicación que marca el futuro de las pymes con innovación, propósito y confianza

El Real Club de Regatas de Alicante abre sus escuelas municipales

El Real Club de Regatas de Alicante abre sus escuelas municipales

David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”

David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”

Bergerot a Ayuso: "A veces en política todo se reduce a un poco de humanidad y a no ser un canalla y usted ha decidido ponerse del lado del genocidio"

Bergerot a Ayuso: "A veces en política todo se reduce a un poco de humanidad y a no ser un canalla y usted ha decidido ponerse del lado del genocidio"

La Vila Vella se llena de arte y cultura

La Vila Vella se llena de arte y cultura

Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta

Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta
Tracking Pixel Contents