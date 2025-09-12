Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de cada tres alicantinos tiene domiciliada su nómina en Caixabank

La entidad incrementa un 3,1 % el volumen de clientes con este servicio contratado en la provincia

Fachada de una oficina de CaixaBank.

Fachada de una oficina de CaixaBank. / Información

CaixaBank ha alcanzado la cifra de 193.844 nóminas domiciliadas en la provincia de Alicante, tras incrementar un 3,1 % la captación en el último año. Esto supone una cuota de mercado del 32,65 % en la zona, lo que significa que uno de cada tres alicantinos tiene domiciliados su sueldo en la entidad, de acuerdo con los datos facilitados por la propia compañía.

A nivel autonómico ya son 688.493 los valencianos que recibe el salario a través de la entidad, un 1,9 % más, lo que consolida el liderazgo de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, con un 39,95 % de cuota de mercado.

Los buenos resultados en captación de la entidad se apoyan, principalmente, en una potente gama de productos y servicios financieros, que, junto a la extensa red de oficinas y cajeros, conforman una oferta única en el sector, según afirma el banco. CaixaBank cuenta con una red de más de 3.500 oficinas retail en España y más de 11.000 cajeros, además de un amplio equipo de gestores especializados. A todo ello se une la presencia, a través de las oficinas móviles, en poblaciones sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Condiciones

Entre la oferta de servicios a los que se puede acceder con la domiciliación de la nómina, cabe destacar el programa “Día a Día”, que agrupa en un mismo paquete ‘todo incluido’ los servicios más habituales (cuenta, tarjeta, transferencias, recibos, cajeros, banca online, etc.).

Las condiciones para acceder a “Día a Día” son de las más sencillas de cumplir entre los programas de vinculación que existen en el sector e incluyen, adicionalmente a la domiciliación de ingresos recurrentes, tener domiciliados tres recibos o realizar tres compras con tarjeta al trimestre.

Existe también la posibilidad de disponer gratuitamente de “Día a Día”, incluso sin domiciliación de ingresos, si el cliente cuenta con un importe de 20.000 euros en saldo total (sumando diversos productos: cuentas corrientes, depósitos a plazo u otros productos de ahorro inversión o previsión comercializados por CaixaBank).

Este 2025, CaixaBank ha incentivado la domiciliación de nuevas nóminas a través de todos sus canales (oficinas y canales digitales), con promociones a partir de 900 euros. En concreto, en oficinas, el banco ha ofrecido un televisor Samsung, abono en efectivo de hasta 250 euros o cupón de hasta 400 euros para productos del portal Facilitea; y en canales digitales, hasta 250 euros de ingreso en efectivo en cuenta.

Por su parte, la oferta de imagin es íntegramente digital, con 150 euros de premio por domiciliación de nuevas nóminas desde 900 euros y 250 euros en el caso de importes a partir de 1.500 euros.

