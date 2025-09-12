La UE tendrá que pagar 25.000 euros al anterior director de la EUIPO por no escucharle antes de no prorrogar su contrato

El Tribunal General de la Unión Europea condena al Consejo de la Unión al pago de una indemnización de 25.000 euros al anterior director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, por violar su derecho a ser escuchado antes de tomar la decisión de no prorrogar su contrato. Así lo establece el órgano judicial en una sentencia del pasado 10 de septiembre, en la que, si bien da la razón al belga en varias de sus exigencias, también recorta ostensiblemente la cantidad a la que tiene derecho por el perjuicio sufrido, que los representantes de Archambeau cifraban en alrededor de medio millón de euros.

El origen de todo el conflicto está en la inesperada salida del belga de la EUIPO (la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que tiene su sede en Alicante) y en la forma en que se produjo. Los directores ejecutivos de este organismo son nombrados por cinco años a propuesta del consejo de administración del organismo europeo, aunque la decisión final depende del Consejo de la UE. Lo habitual es que, tras un primer mandato, se proponga la prórroga para que cumplan un total de diez años en el cargo.

Sin embargo, en el caso de Christian Archambeau, el consejo de administración de la EUIPO no alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios para proponer la prórroga, sobre todo por el malestar entre las agencias de marcas de los estados miembros, que vieron recortados sus ingresos por la caída de registros que se produjo a raíz de la pandemia y que el belga no supo compensar con mayores ajustes de costes.

El director ex ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, durante su discurso. / Pilar Cortés

De esta forma, el consejo de administración de la EUIPO propuso a Bruselas que no se prorrogase el mandato y que se iniciase el proceso para la selección de un nuevo director ejecutivo, tal y como finalmente se aprobó. Un proceso que dio pie a la designación del actual responsable de la agencia europea, el portugués João Negrão.

Sin trámite de audiencia

En su demanda, Archambeau alegaba que, hasta la fecha en que se produjo la reunión del consejo de administración de la EUIPO, la información que tenía es que la evaluación de su desempeño era positiva y que luego no se le dio audiencia antes de que el Consejo de la UE tomara la decisión definitiva. Además, denunciaba la filtración a la prensa de esta decisión.

También denunciaba que se habían limitado injustificadamente sus competencias para contratar personal (desde que se produjo la decisión de no renovarle hasta que tomó posesión su sustituto transcurrió casi un año), lo que también perjudicó su imagen.

Por este motivo, solicitó la anulación de las decisiones del Consejo de la UE de no prorrogar su mandato y también las que se adoptaron para la elección de su sucesor, además de la que limitaba sus facultades.

Además, reclamaba una indemnización por perjuicio material de 364.728 euros, incrementados por las cotizaciones correspondientes a la pensión, con sujeción a un incremento durante el procedimiento y a intereses de demora. Una cantidad a la que sumaba 125.000 euros por daños morales.

Anulación

Tras analizar el caso y escuchar a las partes, el Tribunal General de la UE da la razón a Christian Archambeau al considerar que se faltó a su derecho a ser escuchado, por lo que anula la decisión del Consejo de la UE de no prorrogar su mandato. Una decisión que supuso "una pérdida de oportunidad" para el demandante. Una pérdida que el tribunal, además, considera "definitiva" tras el nombramiento de su sucesor, que, por otra parte, no cuestiona, ya que avala el proceso para su selección.

Interior de las instalaciones de la EUIPO. / Rafa Arjones

En consecuencia, el órgano judicial cree que tiene derecho a una indemnización. Sin embargo, la sentencia señala la dificultad de establecer la cuantía de esa indemnización porque resulta imposible determinar cuáles hubieran sido las posibilidades de prórroga del mandato si se le hubiera escuchado. En consecuencia, rebaja las pretensiones del belga por este motivo a sólo 25.000 euros.

En cuanto al daño moral, el tribunal le da la razón en el perjuicio sufrido por Archambeau por la publicación en prensa de la decisión del consejo de administración, pero la desestima porque el ejecutivo no siguió todos los pasos del procedimiento para reclamarla. Por otro lado, considera que la anulación de la decisión de limitar sus competencias en materia laboral es suficiente restitución por este asunto, y también rechaza indemnizarle.

Por lo que respecta a la EUIPO, tan solo la condena a pagar las costas, mientras que los 25.000 euros deberá abonarlos el Consejo de la UE.

Desde la EUIPO señalan que toman nota de la sentencia y destacan que el Tribunal desestimó todas las pretensiones contra la oficina en relación con el procedimiento de no prórroga del mandato del anterior director ejecutivo Archambeau. También todas las pretensiones contra la oficina en relación con el procedimiento separado y autónomo de selección de un nuevo director ejectutivo, así como todas las pretensiones de indemnización de la EUIPO. En este marco, el Tribunal ha determinado que la EUIPO no debe pagar ninguna indemnización al anterior director ejecutivo, así como que la decisión del Consejo de la UE de 19 de julio de 2023 por la que se nombra al actual responsable de la oficina ha sido avalada definitivamente por el Tribunal.