«La IA debe aprovecharse para generar un impacto positivo en la sociedad»

El IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, que se celebra el 5 y 6 de noviembre bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA», convertirá a Alicante en el epicentro del debate internacional sobre esta tecnología. Con la participación de ponentes de referencia mundial, el encuentro abordará cómo la inteligencia artificial ha pasado de ser un potencial disruptivo a un impacto real, con capacidad de transformar sectores como la salud, la empresa, la ciencia y la creatividad.

Manuel Bonilla, directivo de Encuentros NOW, reflexiona sobre el papel de Alicante en el mapa internacional de la IA, el valor de contar con voces de referencia mundial y cómo esta tecnología, combinada con la ética y el talento humano, marcará un antes y un después en ámbitos clave como la salud, la empresa y la ciencia.

Este año el Fórum alcanza su cuarta edición bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA». ¿Qué significa para usted este salto de lo «potencial» al «impacto» real y cómo lo veremos reflejado en el congreso?

Ya estamos viendo el impacto de la Inteligencia Artificial en muchos aspectos de nuestras vidas, personal y profesional; algo que se incrementará exponencialmente. Al igual que pasó con el fenómeno «internet» y hoy todo está hiperconectado, el potencial de la IA es de tal dimensión que su impacto alcanzará a todos y a todo. En el futuro, esta tecnología que hoy la calificamos de disruptiva, se convertirá en un commodity, y no será una novedad. Pasamos de algo con potencial a su impacto real.

El evento vuelve a contar con escenarios de primer nivel como la EUIPO y el ADDA. ¿Qué importancia tiene situar a Alicante en este mapa internacional de la inteligencia artificial y qué impacto busca generar en la ciudad y en la Comunitat Valenciana?

Alicante cuenta con dos espacios únicos como son la EUIPO y el ADDA para acoger eventos del máximo nivel. El primero un referente institucional y un escaparate a Europa. El segundo uno cultural. Junto con el nivel de los participantes y entidades de referencia mundial son la fórmula perfecta para poner a Alicante y a la Comunitat Valenciana en el mapa internacional de la IA y para generar aquí innovación, conocimiento y emprendimiento.

En el programa aparecen temáticas muy diversas. ¿Cuál cree que será el gran eje de debate en esta edición y qué mesas destacaría personalmente?

La IA es una herramienta y no un fin en sí misma, su potencial debe aprovecharse para generar un impacto positivo en la sociedad. Ese será el eje: su potencial e impacto. El congreso tiene dos bloques, uno aborda ese impacto desde el punto regulatorio y de gobernanza para minimizar riesgos y colateralidades negativas en la sociedad y potenciar la ética y el buen uso de la IA. Este año es clave. Comienza la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). En el futuro afectará a todas las empresas y organizaciones que usen esta tecnología en Europa. El otro bloque, como optimizar ese potencial e impacto positivo desde diferentes verticales como la salud, la empresa e industria, la creatividad, la justicia, defensa, ciencia o investigación.

Uno de los grandes atractivos de este año es la presencia de ponentes de talla internacional como Joshua Bengio Michael Jordan, Lourdes Agapito o Cristian Cantón. ¿Qué aportan sus visiones y cómo se seleccionan estas voces para garantizar un programa tan diverso?

El comité científico y la organización define las temáticas y el programa. Este año participan dos de los considerados «padres de la inteligencia artificial». Tendremos a una científica cofundadora de una startup valorada en «2.5 billion dólar». Conoceremos el trabajo que se realiza desde uno de los centros de computación de referencia internacional. Junto con el resto de participantes, será único y de excelencia. Una oportunidad para conocer los desafíos y oportunidades que se avecinan.

La sesión dedicada a la salud y al bienestar promete ser una de las más esperadas. Usted, además de presidente de Encuentros NOW, es director corporativo de Innovación en SHA & AB Living. ¿Cómo ve la aplicación real de la IA en el ámbito de la salud y el bienestar en los próximos años?

Como he comentado, la IA debe ser un medio para mejorar la salud y el bienestar de las personas y del planeta. Propósito compartido en AB Living Group. En mi opinión, la verdadera innovación surge de la hibridación de la IA con otras tecnologías como la nanotecnología, la robótica, la impresión 3D, la realidad virtual o el IoT, que, combinadas con campos como la genómica, la metabolómica, la epigenética, el estudio del microbioma o disciplinas médicas como la neurología, entre otras, pueden ayudar a generar grandes soluciones, tanto en el ámbito preventivo como en el curativo.

Un buen ejemplo son los algoritmos de machine learning capaces de analizar datos multiómicos para diseñar protocolos personalizados de longevidad, que abren la puerta a programas de salud mucho más precisos y ajustados a cada individuo. En el congreso hablaremos de la IA para una medicina mucho más precisa, preventiva y personalizada, algo en lo que SHA tiene puesto el foco, buscando ese envejecimiento saludable.

La eficiencia, optimización y automatización de procesos, la experiencia médico-paciente son ejemplos de su aportación de valor, pero uno de los ejemplos que hoy parecen una visión, pero que muy pronto serán una normalidad gracias a la IA combinada con la imagen médica y otros biomarcadores, son los gemelos digitales: un avance decisivo tanto para la prevención como para la solución de enfermedades. Cada persona tendrá su digital twin. Será clave para esa salud personalizada.

En esta sesión, tendremos el honor de escuchar al Dr. García-Foncillas, director del Instituto Oncológico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, referente en oncología, y a la científica Guiomar Niso, que dirige el Grupo de Neuroimagen en el Instituto Cajal del CSIC.

Muchas enfermedades para las que hoy no tenemos respuesta, como el ELA, el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer, gracias a tecnologías como la inteligencia artificial o la computación cuántica, un día podremos tenerla. Confío en ello.

Ya he comentado que la verdadera innovación nace de la fusión e hibridación de disciplinas, algo que hacemos en SHA al explorar el potencial de tecnologías de vanguardia como la IA dentro de nuestro método integrativo y único, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y optimizar su impacto en la salud y el bienestar.

La integración de la IA no es una opción, sino una obligación. Eso sí, la clave está en la combinación con el talento de las personas: en salud, la validación humana es esencial, y la ética y los valores deben ser siempre la prioridad. Y no olvidemos que, si la innovación es cuestión de personas, la salud también, y los hábitos saludables son la otra clave imprescindible.