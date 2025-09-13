«Necesitamos IA para abordar los grandes retos del siglo XXI»

El IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial será el escenario en el que ELLIS Alicante defienda una visión optimista y realista de esta tecnología. La cofundadora de la entidad, Nuria Oliver, destaca la importancia de impulsar una IA ética, alineada con los valores europeos y capaz de dar respuesta a los grandes retos del siglo XXI, situando siempre a la sociedad en el centro de su desarrollo.

¿Qué ejemplos destacaría que demuestran que la IA ya está produciendo un impacto real en nuestras vidas?

La inteligencia artificial ya esta generando un impacto real y visible en nuestras vidas. En el ámbito de la salud, por ejemplo, se emplea para analizar imágenes medicas y detectar enfermedades con una precisión comparable a la de las y los expertos, lo que permite diagnósticos más tempranos y efectivos. En la movilidad, las aplicaciones de mapas utilizan algoritmos de IA para anticipar atascos y optimizar rutas en tiempo real, ahorrando tiempo y reduciendo emisiones. Los sistemas de recomendación que están detrás de los servicios de streaming de música, videos o de compra de productos son sistemas de IA que modelan y aprenden de nuestros gustos y preferencias. En la administración pública y los servicios, los chatbots resuelven gestiones bancarias o trámites ciudadanos de forma inmediata, y en el campo del lenguaje, la traducción automática ha avanzado tanto que hoy facilita la comunicación entre personas de distintos idiomas de manera fluida. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la IA ya no es ciencia ficción, sino una realidad que transforma la forma en que trabajamos, nos movemos, nos entretenemos y nos cuidamos.

El Fórum abordará la IA desde ámbitos tan distintos como la salud, la ciencia, la creatividad o la geoestrategia. ¿En cuál de estos campos cree que veremos antes una verdadera revolución?

Un campo de gran potencial es la intersección entre la inteligencia artificial y las ciencias experimentales, la química, la física, la biología, la astronomía, etc… donde cantidades ingentes de datos que se generan en experimentos científicos son analizados con algoritmos de IA para encontrar patrones o hacer predicciones.

Una de las críticas recurrentes es que Europa «se ha quedado atrás» en el desarrollo de IA. Desde su experiencia al frente de ELLIS Alicante, ¿qué opina de esa percepción?

Los dos grandes polos de liderazgo mundial en investigación, innovación y despliegue y uso de la IA en la sociedad son EEUU y China. Efectivamente, Europa ha quedado relegada a un tercer lugar. Precisamente ELLIS Europa surge como consecuencia de la preocupación ante la fuga de talento europeo investigador experto en IA. ELLIS Europa aspira a crear un ecosistema investigador muy competitivo en Europa que sea atractivo para que las mentes mas brillantes investigadoras en IA elijan nuestro continente para desarrollar su carrera investigadora. En ese contexto, ELLIS Alicante es una de las 41 unidades ELLIS que existen ahora mismo.

Dentro de la red de unidades ELLIS, ELLIS Alicante es única y singular: es la única unidad creada desde cero como fundación privada de investigación y es la única unidad dedicada a investigación en Inteligencia Artificial ética, responsable y para el Bien Social. Además, ELLIS Alicante está implementando con éxito un modelo de financiación público-privado: cuenta con financiación basal, estable en el tiempo de la Generalitat Valenciana (Consellera de Innovacion, Turismo, Industria y Comercio) que se complementa con financiación de la Comisión Europea, de fundaciones (especialmente la fundación Banco Sabadell), de empresas (especialmente Intel, Caixabank y Nippon Gases) así como de otras entidades y personas físicas que realizan aportaciones filantrópicas para apoyar nuestras investigaciones. Aprovecho para animar a las/os lectores a que consideren apoyar a nuestra fundación.

La primera jornada en la EUIPO estará centrada en gobernanza, regulación y propiedad intelectual. ¿Hasta qué punto es urgente avanzar en la regulación de la IA? ¿Cómo se puede mantener un marco de seguridad y ética sin poner freno al avance científico?

La regulación europea de la IA, el AI Act, solo aplica a los sistemas de IA que están disponibles en el mercado europeo. No aplica a la investigación ni a los prototipos en fase experimental, con lo que no habría un freno al avance científico por la entrada en vigor del AI Act. Asimismo, regular el uso de la IA es un asunto de la máxima importancia y urgencia, ya que la IA es una disciplina con profundo impacto en la economía, en la sociedad y en las personas. Es importante destacar que no toda regulación es un freno para la innovación. El reto está en diseñar normas que garanticen la seguridad, transparencia, fiabilidad, equidad y respeto a los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, sean suficientemente flexibles y sencillas para no impactar negativamente en la competitividad empresarial.

Desde ELLIS Alicante se han impulsado proyectos de IA con gran impacto social. ¿Qué avances recientes destacaría y de qué manera se conectan con el espíritu de este IV Fórum Europeo de IA?

En ELLIS Alicante trabajamos con una visión muy clara: poner a la IA al servicio de las personas y de la sociedad. Tenemos muchos proyectos de impacto. Por ejemplo, Maike, un chatbot educativo que aplica el método Socrático para fomentar el desarrollo del pensamiento critico entre las/os estudiantes. También estamos investigando las oportunidades y riesgos que presentan los chatbots en el contexto de la salud mental. Nuestro trabajo sobre los filtros de belleza de las redes sociales es pionero en el mundo, como lo son también nuestras investigaciones sobre los sesgos cognitivos humanos –y especialmente el sesgo del atractivo—y la Inteligencia Artificial y sobre los algoritmos de moderación de contenido de las redes sociales y su censura del arte humano. Tenemos numerosos proyectos para detectar y mitigar la discriminación en los algoritmos de IA, tanto algoritmos que nos ayudan a tomar decisiones como en los sistemas de IA generativa con el objetivo de conseguir que la IA sea justa y no discrimine. También trabajamos para dotar de más transparencia a las complejas redes neuronales que subyacen a todos los sistemas de IA de hoy en día, de manera que los humanos podamos entender mejor como funcionan.

Más allá del plano científico, el Fórum quiere acercar la IA al público general. ¿Qué mensaje le daría a quienes aún perciben esta tecnología con miedo o desconfianza?

Entiendo perfectamente que muchas personas miren a la IA con desconfianza o miedo, ya que los avances en inteligencia artificial se están produciendo de manera muy rápida y además la IA se presenta muchas veces en los medios como algo amenazante. El mensaje que me gustaría transmitir es un mensaje optimista-realista: la IA no es un fin en si misma, sino una herramienta creada por y para las personas. Al menos, esa es la visión de ELLIS Alicante. Necesitamos IA para abordar los grandes retos del siglo XXI, desde el cambio climático al envejecimiento de la población. Su potencial para el Bien Social es inmenso.

Al mismo tiempo, la IA no es perfecta: plantea importantes retos éticos y adolece de limitaciones que tenemos que abordar. De ahí la importancia del trabajo que hacemos desde ELLIS Alicante, para asegurarnos que la IA se desarrolla siguiendo criterios éticos, respetando los derechos fundamentales, alineada con los valores europeos y siempre al servicio del bienestar social. Asimismo, espacios como este Forum son muy importantes: nos permiten dialogar, comunicar contenidos veraces y construir confianza. Es prioritario entender que la sociedad no estamos al margen del desarrollo de la IA, sino en el centro de él. Deberíamos sentirnos empoderado/as para decidir colectivamente qué tipo de IA queremos. Y para ello, es fundamental conocer de lo que estamos hablando. Espero y deseo que el Forum contribuya a transmitir dicho conocimiento.