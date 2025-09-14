Consuelo Vaquer: del Derecho Marítimo a la pasión por la belleza

Consuelo Vaquer es la cabeza visible de la segunda generación de Nirvel, una empresa familiar de cosmética profesional ubicada en el municipio alicantino de Alcoy, que desde su fundación en 1979 se ha abierto paso en el sector exportando a más de 40 países de todo el mundo y manejando una facturación que ronda los 20 millones de euros. Su trayectoria de doce años al frente de la compañía es lo que la ha llevado a ocupar en la actualidad la presidencia del Clúster de la Cosmética de la Comunidad Valenciana, un órgano que, además de constituirse como una especie de lobby en defensa de los intereses comunes del sector, tambien se está encargando de confeccionar un plan estratégico que pueda contribuir a reforzar la ya de por sí elevada competitividad de las empresas.

Fueron Jorge Vaquer, padre de Consuelo, y su hermano Salvador los que fundaron Nirvel a partir de una modesta empresa de droguería, Perfumes Maya, que les sirvió de inspiración. Desde sus orígenes encaminaron sus pasos hacia el mundo de la peluquería profesional, en una apuesta que se reveló como una fórmula de éxito, a la vista del progreso que ha tenido la compañía a lo largo de todo este tiempo, hasta contar en estos momentos con una gama de más de 2.000 productos tanto de peluquería como de cosmética facial, en este último caso a través de la marca Levissime.

Consuelo Vaquer en las instalaciones de Nirvel. / Juani Ruz

"Lo que nos distingue -señala Consuelo Vaquer- es la pasión por la belleza. De hecho, eso es lo que nos ha llevado a desarrollar cada uno de nuestros productos, sin importar género, edad o estilo de vida. Estar al servicio de los profesionales y de los consumidores con un solo objetivo, que no es otro que ensalzar y potenciar la belleza única de las personas".

Esa es la filosofía de la CEO de la empresa, un cargo al que llegó, recuerda, de manera inesperada, toda vez que su vocación inicial era la de encaminarse hacia el Derecho Marítimo. Sin embargo, todo cambió, recuerda, "después de que en el año 2000 mi padre me dijese: Consuelo, ¿seguimos?, ¿subimos la cuesta juntos?".

Fue así como inició su trayectoria en Nirvel, pasando por todos los departamentos antes de coger las riendas a todos los efectos. Aunque reconoce que lo que más le ha hecho progresar fue otro consejo de su progenitor, en el sentido de "no tener despacho propio, sino compartirlo, poniendo mi mesa al lado de la suya". Algo que, indica, no entendió bien al principio, "hasta que me di cuenta de que siempre estaría acompañada, a la vez que podría escuchar cada conversación y aprender en cada negociación".

Una filosofía que ha tenido sus frutos, dado que, según resalta, "después de 24 años juntos, hemos crecido de la mano de 150 profesionales, teniendo una gran presencia internacional y contando, además, con una filial en Estados Unidos con funciones de comercialización". A todo ello se le añade la creación, en 2022, de la Fundación Nirvel, una institución que centraliza los esfuerzos de la compañía en materia de responsabilidad social corporativa.

Con relación al Clúster de la Cosmética que preside, señala que se constituyó a raíz de la puesta en marcha de la mesa sectorial promovida por la Generalitat Valenciana, habida cuenta que era la única industria que no contaba con esta herramienta. A partir de ahí, y con el apoyo del instituto tecnológico Aitex, empezó a operar este clúster que nació el año pasado con la vocación de representar a las cerca de 200 empresas que operan en territorio autonómico. Según Consuelo Vaquer, "somos un sector competitivo que se encuentra en una situación privilegiada gracias a la calidad de sus productos, la solidez de su estructura industrial, la apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico, así como una clara orientación a la internacionalización".

Consuelo Vaquer. / Juani Ruz / Juani Ruz

Virtudes extensibles al conjunto del sector nacional, teniendo en cuenta, añade, que "España se ha posicionado entre los diez principales países exportadores de cosmética a nivel internacional, el segundo mayor exportador de perfumes, y el cuarto mayor mercado de la UE". Así lo ponen en evidencia las estadísticas, que revelan que las ventas al exterior de productos de belleza y aceites esenciales experimentaron en 2024 un crecimiento récord del 23 %, hasta los 9.589 millones de euros.

Estos factores proporcionan al sector una posición sólida, aunque para seguir en esa línea, Consuelo Vaquer considera fundamental el impulso de medidas como el apoyo a la financiación, la formación y la sostenibilidad, reforzar la cooperación entre empresas y agentes del conocimiento, y consolidar al propio clúster como motor de innovación y competitividad regional. Y todo ello, añade, en un entorno cada vez más desafiante por el incremento de la presión normativa, las exigencias en materia de sostenibilidad, la volatilidad de los costes de las materias primas y la fuerte competencia internacional, especialmente asiática.