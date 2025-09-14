Jorge Palacio (NOBO): «Alicante será la próxima Málaga, tiene el ecosistema perfecto para atraer empresas»

Tras estudiar a caballo entre Madrid y Estados Unidos en la Universidad Saint Louis y ganar experiencia en diversos proyectos, Jorge Palacio -el mayor de los hijos del expresidente de CEV Alicante Perfecto Palacio- se sitúa ahora al frente de NOBO, el nuevo centro de negocios de la carretera de Ocaña. Una iniciativa que ya ha logrado atraer a empresas como Pavigym o la multinacional Kongsberg, además del concesionario de Porsche que gestiona la familia. Su responsable que confía en lograr una ocupación del 100 % el próximo año.

Pregunta (P): ¿Cómo surge el proyecto de NOBO?

Respuesta (R): Pues, en realidad, porque mi padre [el empresario Perfecto Palacio] quería trasladar el concesionario de Porsche a una nave más grande y moderna. Estuvo mirando las que había por la zona y ninguna le cuadraba hasta que se encontró con este edificio vacío [el inmueble iba a ser un complejo mayorista, pero el proyecto no llegó a cuajar y estaba sin uso]. Lo compró y, aprovechando la dimensión que tenía, nos planteamos por qué no hacer un centro de negocios y alquilar el resto a otras empresas.

(P) ¿Realmente vio negocio en el alquiler de oficinas?

(R) Sí. Por ejemplo, para empresas que están en naves apartadas y que quieren relocalizarse en un centro que, al final, crea todo un ecosistema de servicios. Si estás aislado en una nave, no tienes cafetería, un gimnasio, un auditorio ni tienes al lado otras empresas con las que puedes crear sinergias. Y no digamos el parking: aquí tienes 270 plazas, los empleados no se tienen que buscar la vida cada día. Además, me gusta mucho que la gente, cuanto entra en el centro, nos dice que no parece que estemos en un polígono, que es como un oasis.

(P) Empezaron a funcionar en marzo de 2024, ¿qué balance hace de este tiempo?

(R) En marzo de 2024 se puso en marcha el concesionario de Porsche, pero fue un año después, en marzo de este año, cuando abrió lo que es NOBO. Estamos muy satisfechos. Las empresas que están aquí están contentas y en septiembre tenemos muchas visitas previstas.

Así es el nuevo centro de negocios NOBO en Alicante, dirigido por Jorge Palacio / Rafa Arjones

(P) ¿Quiénes son los clientes actuales, las empresas que ya se han instalado en NOBO?

(R) Pues, por ejemplo, tenemos a Kongsberg Maritime, una empresa dedicada a la tecnología marítima que alquiló 1.600 metros y van a ampliar. También Pavigym, que se dedica a hacer suelos tecnológicos para gimnasios. Está el estudio de arquitectura Intramuros y TDG, que se dedica al detallado de coches .

(P) ¿Cuánta gente trabaja ya en el centro?

(R) Ahora serán unos 160, aunque la idea es que, cuando esté lleno, sean más de 500 personas.

(P) ¿Puede avanzar alguna nueva incorporación?

No puedo concretar, porque aún no está firmado, pero estamos en negociación con una empresa local del sector turístico muy importante que quiere trasladar sus oficinas; también con otra del sector del transporte a nivel internacional y hasta con una inmobiliaria.

«Quiero que el apellido Palacio siga estando presente en Alicante" (P) Viene usted de toda una saga de empresarios, desde su abuelo, Perfecto Palacio de la Fuente, que fue un pionero del transporte marítimo por contenedores, hasta su padre, que presidió la patronal y que es el que logró la concesión de Porsche o el que ha puesto en marcha la división de apartamentos turísticos. ¿Siente la presión? (R) Es cierto que esa presión está ahí, aunque es más que nada algo personal, porque no me la impone nadie. Pero yo quiero hacer las cosas, como mínimo, igual de bien (que mi padre y mi abuelo), porque quiero que el apellido Palacio siga estando presente en Alicante y, si puede ser, también fuera. (P) ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la gestión empresarial? (R) Sí, siempre. He trabajado para otros, he hecho prácticas en empresas, pero siento que, de ese modo, me falta algo. Siempre he querido crear, hacer cosas por mí mismo. Es verdad que en momentos de mucho trabajo te lo planteas, pero es lo que quiero hacer. (P) ¿Dónde se ve usted dentro de diez años? (R) Me veo con mis hermanos [Álvaro y Borja Palacio, responsables de la división de apartamentos turísticos del holding familiar y de Porsche, respectivamente] haciendo crecer la empresa. Y no solo en Alicante, a nivel nacional. (P) Gestionar una empresa familiar no siempre es fácil cuando se pasa de generación. ¿Cómo lo hacen ustedes? (R) Tenemos muy buena relación, pero también estamos redactando un protocolo familiar y hemos creado un consejo con gente externa para que nos dé su punto de vista. Yo creo que podemos funcionar muy bien.

(P) Por lo que comenta, hay bastante demanda.

Sí, hay demanda. También es verdad que, a nosotros, por las dimensiones del centro -más de 30.000 metros cuadrados, de los que 18.000 son alquilables- nos interesan clientes grandes. De hecho, una de las ventajas de NOBO es que podemos ofrecer espacios de 1.000, de 2.000 metros, algo que en Alicante es muy difícil de encontrar.

(P) Pero también hay más operadores. Están Regus y Panoramis en el puerto, o la reforma que se va a hacer en el Puerta de Alicante...

(R) Por lo que sé, Panoramis ya está al 100 % o casi, y Regus es más un coworking o se enfoca a empresas más pequeñas. Como le digo, nuestra ventaja es la cantidad de metros que podemos ofrecer. La empresa que le comentaba quiere 900 metros. Eso solo lo tenemos nosotros, es lo que nos aporta valor.

La productividad decrece con el teletrabajo, por eso las empresas quieren tener oficinas físicas"

(P) En cualquier caso, no deja de sorprender que el alquiler de oficinas sea buen negocio, en un mundo cada vez más digitalizado y con más teletrabajo.

(R) Quizá el teletrabajo funcione en empresas pequeñas, pero en compañías grandes con cien trabajadores, imagínese los problemas de comunicación si cada uno está en su casa. La productividad decrece. Por eso las empresas quieren tener oficinas físicas y que la gente venga a trabajar. Es más eficiente, mucho más rápido y la comunicación es más fluida.

(P) ¿Alicante tiene atractivo para atraer nuevas empresas?

(R) Sí, mucho. Yo creo que Alicante será la próxima Málaga, que ha trabajado mucho para atraer empresas y que, además de tener a Marbella al lado, también tiene clima, calidad de vida, infraestructuras... Pues yo creo que Alicante también tiene el ecosistema perfecto para que muchas empresas quieran venir y traer sus oficinas. Y, además, no es tan caro como Madrid o Barcelona, ni como puede ser Valencia. A mí me parece que es un punto ideal para que traigan a sus trabajadores.

El patio central del centro de empresas NOBO. / Rafa Arjones

(P) ¿Qué le faltaría a Alicante para resultar más atractiva a esas empresas?

(R) Creo que le faltaría un poco más de marketing de ciudad para posicionarse mejor. Esto lo hizo muy bien en su día Marbella para atraer turismo de mayor calidad. Pero bueno, creo que ahora se está trabajando desde la administración para atraer empresas, también tenemos referentes como la EUIPO, la Generalitat está haciendo sus esfuerzos y también la universidad está empujando.

Actualmente, tenemos un 50 % del espacio ya alquilado, así que creo que para 2026 podríamos llegar al 100 %"

(P) ¿Qué ocupación tienen y cómo prevén que evolucione el negocio?

(R) Actualmente, tenemos un 50 % del espacio ya alquilado, así que creo que para 2026 podríamos llegar al 100 %. Por las visitas que tenemos y el ‘feedback’, creo que lo lograremos.

(P) ¿Piensan ya en ampliar o abrir otro centro?

(R) (Ríe) La verdad es que me llegan ofertas de edificios, pero hablamos de inversiones muy grandes. Cuando NOBO esté lleno y recuperemos la inversión, ya veremos. No somos de tirarnos a la piscina sin tenerlo claro. Pero, si realmente siguen llegando demandas y vemos que hay negocio... Mire, una de las cosas que más nos llegan son peticiones para coworking de empresas pequeñas y nómadas digitales.

(P) ¿Se está planteando habilitar una zona de coworking en el centro?

(R) Lo que no queremos es gestionarlo nosotros, pero si viene un operador y alquila el espacio para hacerlo, nos parece bien.

(P) ¿Están buscando alguno?

(R) Tenemos un par de visitas este septiembre y, ¿quién sabe?

El empresario Jorge Palacio. / Rafa Arjones

(P) Más allá del alquiler de oficinas, otra de las líneas de negocio es la celebración de eventos. ¿Qué planes tienen en este terreno?

(R) Creo que es una de las fuentes de ingresos más interesantes que podemos tener, sobre todo gracias al auditorio. Ya estamos recibiendo muchas peticiones a través de redes sociales. Es una sala de unos 250 metros cuadrados, equipada con todo el material audiovisual y tecnológico que las empresas suelen necesitar. Incluso tenemos una cámara para realizar transmisiones en ‘streaming’. El aforo en modo teatro es de unas 150 personas, pero no hemos puesto butacas para que el espacio sea flexible y se pueda adaptar a las necesidades de cada cliente.

(P) Ya se que no lo lleva usted directamente, pero, ¿qué tal va el negocio de los apartamentos turísticos, que también tienen en el holding familiar? El sector habla de un verano de récord.

(R) Sí, de hecho, creo que es el negocio más rentable que tenemos. Hemos estado mucho tiempo viendo de expandirnos, pero ahora con la moratoria de nuevas licencias... Y mire que yo creo que uno de los problemas de Alicante es que faltan camas. ¿Cuántos hoteles hay de cinco estrellas? ¿Y de cuatro? Pero, claro, tampoco hay edificios para que puedan venir grandes operadores.

(P) Intuyo que no está muy de acuerdo con la moratoria del Ayuntamiento de Alicante a los apartamentos turísticos.

(R) Lo veo justificado para los apartamentos que están en edificios residenciales. Al final, si estoy en mi casa no quiero un Airbnb al lado y que me entren cinco ingleses a poner la música a tope y molestar. Lo que no tiene sentido es vetar los bloques enteros de apartamentos, que al final funcional como un hotel. Si el edificio es de tu propiedad, ¿por qué no vas a hacer lo que quieras con él, si no molestas?

(P) ¿Y como van las ventas de Porsche, la tercera pata del negocio familiar?

(R) Pues llevamos varios años batiendo récords. Por eso también hemos hecho la inversión del nuevo concesionario aquí, en NOBO.