Así está el alquiler en Alicante: casi cien euros más que hace un año por el mismo piso

El precio del alquiler no da tregua. Con una oferta incapaz de cubrir toda la demanda, la renta que piden los propietarios no deja de subir, marcando nuevos máximos históricos mes a mes.

Así, en estos momentos el metro cuadrado ya se paga a 12,43 euros de media en la provincia, un 11,4 % más que hace un año, lo que significa que un piso de unos 80 metros cuesta 994,4 euros, según los datos de Fotocasa. O, en otras palabras, que en un año se pagan casi cien euros más por el mismo piso que hace 12 meses.

Eso sí, con notables diferencias entre los distintos municipios de la provincia. La ciudad que encabeza en estos momentos el encarecimiento de las rentas en Alicante es Xàbia, donde la mensualidad se ha disparado un 29,6 % con respecto a lo que se abonaba en agosto de 2024. Y eso que ya se trataba de una localidad bastante cara, por lo que la subida ha llevado el metro cuadrado hasta los 16,35 euros (más de 1.300 euros por un piso de tamaño mediano).

Una inmobiliaria en Orihuela. / TONY SEVILLA

La segunda ciudad donde más han subido los alquileres en el último año es Elche, con un 28 %, aunque en este caso el precio es bastante más asequible, de 9,52 euros por metros, 762 euros por piso.

Le siguen Altea, donde la escalada ha sido del 23, 5 %, hasta los 14,12 euros; Sant Joan d'Alacant, con un 20,6 % y 12,83 euros de media; Guardamar del Segura, con un 17, 1% y 12,56 euros; Dénia, con un 14 %y 13,66 euros; y Elda, donde han repuntado un 13,3 %. No obstante, en este último caso cabe destacar que se mantiene como la segunda población con las rentas más asequibles, ya que un piso medio solo cuesta 579 euros mensuales, una cifra que sólo es inferior en Alcoy -entre las poblaciones analizadas por el portal-, con 565 euros mensuales.

Bajan

De las 16 poblaciones de la provincia que incluyen los datos de Fotocasa, únicamente en una de ellas se registra una corrección de los precios. Se trata de Benidorm, donde este agosto los precios están un 5,3 % más bajos que en 2024. No obste, el precio medio se mantiene entre los más elevados, con 16,38 euros.

Ya en terreno positivo, pero con incrementos modestos están San Vicente, con una subida interanual del 5,2 %, hasta los 10,10 euros; Alcoy, con un 6,5 %; y Alicante, con un 6,8 %.